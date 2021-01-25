華爾街空頭警告：拜登政府不友好政策下 美股2年將跌30%

拜登在近期就任美國總統，華爾街大空頭、Prudent Bear ETF 基金顧問 David Tice 警告表示，由於美國政府不友好的政策，美股將持續 2 年低迷時期，且股價將下跌至少 30%。

Tice 在接受採訪時表示，美國如今有一個掌控參議院和眾議院兩院的拜登政府，他們可能會制定更多的反資本主義政策。他們已經提高了最低工資的標準，將會從成本方面損害收益。

Tice 也指出，拜登政府預期將支持印鈔的寬鬆貨幣財政政策，也將會對華爾街帶來不利影響。「所有這些情況都不利於金融市場。」Tice 說道。

Tice 認為，美股如今面對的問題日益嚴重，市場估值太高和對於新冠肺炎疫苗的擔憂，使他抱持悲觀看法。「疫苗並不是甚麼萬靈丹。有很多人對此感到非常樂觀，但是如今又出現新的變種病毒，肯定未來仍存在風險。」Tice 說道。

不過，儘管 Tice 抱持悲觀看法，但他並沒有明確表示美股何時會開始出現麻煩。他表示：「市場朝向擴張。但是一旦崩盤，很可能就會波動劇烈，導致投資者遭受長期苦難。」

因此，Tice 仍然提倡黃金作為首選，並表示如今個人和投資組合經理的黃金持有嚴重缺乏，黃金股更是便宜。此外，他也將比特幣作為投資的一種，並表示比特幣不容忽視。「我們已經看到比特幣的價格從 10,000 美元上漲至 40,000 美元，我認為這預示著黃金可能會出現的變化。」Tice 說道。