金牛年有三大財位 發財水這樣擺大NG 小心財運變一灘死水！

金牛年即將到來，民眾最期盼的就是「牛轉錢坤」，愈來愈多銀行搶推睡過銀行金庫的發財水贈送給客戶，大部分民眾都知道要把發財水放在財位，但卻不知道要飲用，這看在專家眼裡簡直是大 NG，易經財經專家、中華生活易術研究發展協會理事長陶文表示，今 (2021) 年有三大財位，但發財水千萬不可擺著不管，放一整年恐變成一灘死水，建議要在適當時機飲用，才有帶財的效果。

傳統習俗中，水代表財，而銀行、金融機構又是民眾金錢往來的地方，象徵聚財，過去不少金融機構在過年前或開春都湧入不少「裝水族」，許多想發財的民眾自帶水瓶，直奔銀行飲水機裝水，為的就是裝「發財水」，甚至有些人不會只去一家銀行，而是連續去 8 家銀行，取諧音「一路發」，希望財運「一路發」，銀行看準國人喜愛布置發財位置的習慣，近年來各銀行無不卯足全力搶推發財水等開運小物。

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但拿了發財水到底該怎麼使用也是一門學問，陶文表示，2021 辛丑牛年社會氛圍保守，今年不能跟著保守氣氛走，凡事都要突圍。陶文於新書《2021 牛年開財運賺大錢》自序寫道「今年是動彈不得的年，但山不轉路轉，今年是自立自強、自己突圍的年」，發財水就是最好的開運物。

發財水擺放方位部分，陶文說，假設只拿一瓶，可以放在玄關、財位，今年的財位在正西方，或是入門的 45 度角的明財位。且發財水放置 7 天就要拿來用，可以噴在全家各個角落，以及拿來煮飯。

此外，陶文還建議，今年可以將發財水留一小部分，倒在文昌位 (正東方) 擺放的花土壤中，文昌氣息會更旺，今年發財水用法雖然與過往差異性不大，但流年不同，今年文昌位在正東方，正東方如果布局的好，會發財很快速，因此也算是第三個財位。