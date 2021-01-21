發財水、開運小物愈來愈多元 11家銀行領取攻略大彙整

農曆年將至，由於銀行向來被視為是財運聚集的地方，近年各銀行紛紛發送代表財運興旺的發財水、發財金、甚至有些銀行別具特色推出發財米、濾掛式咖啡包、招財撲滿，都標榜睡過銀行金庫，甚至到財神廟加持過，藉此過年期間發送客戶沾喜氣，《鉅亨網》整理出 11 大銀行開運小物發送時間的領取攻略，讓民眾一同迎接豐收滿盈的金牛年。

農曆年前發送之業者

台新銀行－－首創便利商店也可領取開運水

台新銀行延續多年的傳統，準備了炙手可熱於金庫吸滿財氣的「開運水」、經廟宇祈福加持的「發財金」，即日起於台新銀行全臺分行發送予客戶，該行客群經營處副總經理楊郁敏表示，在新的一年為了讓更多民眾可以有個好彩頭，今年特地增加數量，共準備了 98888 瓶「開運水」與 38888 份「發財金」，以「8」的數量進行安排，希望民眾在金牛年能牛轉乾坤、大發利市，財運亨通。

不只到全台全新銀行可以領取，楊郁敏說明，為了讓更多民眾都可以討個好彩頭，今年除了增加開運水數量之外，另與合作夥伴全家便利商店推出聯名款開運水，民眾只要在全家消費達指定金額即可獲贈一瓶。

永豐銀行－－三種款式迎財水於農曆年前三日贈送

永豐銀行將於農曆春節前三個營業日（2 月 5 日、8 日、9 日）營業時間內，在全台分行贈送每日限量迎財水與財富永豐春聯，今年迎財水準備逾 30000 瓶，共有「財富」、「福滿」、「永豐」三種款式，同時還有以故宮典藏畫作為設計元素的限量春聯，歡迎民眾把握年前時機，至永豐銀行各分行辦理業務，用開運小物為金牛年增添喜氣、鴻福旺來。

兆豐銀行－－除了發財水、首創贈送濾掛式咖啡包

農曆春節將至，民眾最期待收到銀行贈送代表財運興旺的發財小禮物，可以增添喜氣以及帶來財氣。兆豐銀行今年特別準備 4 萬 8 千瓶「金牛旺財」發財水，以及 3 萬包「兆豐好咖 金牛送財」濾掛式咖啡包。

兆豐銀行表示，去年金鼠年推出「富貴豐年」茶包組，極具文青氣息及創意，廣受客戶喜愛，今年選定咖啡族群最愛的濾掛式咖啡包做為春節小物，並命名為「兆豐好咖 金牛送財」，代表兆豐除了贈送好咖啡，也會是客戶永遠的「好咖」(好夥伴)，希望帶給客戶金牛年財運亨通。

「兆豐金牛好咖」預計在農曆春節前夕，發送給臨櫃洽辦業務的客戶，希望讓領到發財小禮的客戶，新的金牛年可以喜氣連連，財氣和運氣也能興旺一整年。

渣打銀行－－完成保單健檢即可獲得發財水

渣打銀行今年發財水以討喜的節慶紅色調為包裝，配送至渣打銀行全台各分行，即日起至 3 月底，客戶只要至渣打銀行分行完成保單健檢，即可獲得限量新春發財水，全台限時限量 16888 瓶，贈完為止。

渣打銀行表示，經過銀行金庫加持的發財水，一直是很受客戶歡迎的新年幸運物，特別是經歷過 2020 年的動盪後，許多客戶更加期待嶄新的一年，因此近來發財水的詢問度也特別高。

國泰世華銀行－－首創結合 ATM 發送發財水 數位帳戶還可抽發財金

國泰世華銀行則出奇招結合該行的 ATM 點燈服務，別具年味，國泰世華銀行表示，即日起至 2 月底前，只要至全台國泰世華 ATM 選擇「宮廟服務」完成點燈後，即可至國泰世華全台 165 間分行臨櫃出示交易明細表領取發財水乙瓶（限量 10000 瓶，送完為止），還有機會抽中 999 .99 五克純金塊條（2 名）和最新 iPhone 手機（1 名）。



不僅如此，國泰世華銀行數位品牌 KOKO 也推出超 Q 金牛紅包袋及發財金，自 1 月 22 日至 1 月 29 日中午 12 點前於 KOKO IG 粉絲專頁及臉書粉絲專頁參加活動，即有機會抽中紅包袋及發財金，希望祝福客戶金牛年財運大爆發。

元大銀行－－獨家推出理財送牛年撲滿

元大銀行準備超過 8 萬份發財金、發財水要贈送給來行客戶添喜氣，今年的發財金、發財水特以牛年生肖與金元寶設計，象徵金牛年招財進寶，自 2021 年 1 月 25 日起，客戶只要來分行就可獲得發財金或發財水乙份，數量有限，送完為止。

除了送出受歡迎的開運小物，即日起至 2021 年 3 月 31 日止，元大銀行推出「金牛報喜」理財套餐專案，無論新客戶或既有客戶皆可參加，客戶只須完成專案主餐搭配副餐項目與填寫理財問卷，就可獲得限量「牛年限定撲滿」乙個，祝福客戶財源廣進。

第一銀行

第一銀行今年則會發放「發財金」跟「發財米」，但是相關發放辦法還在準備中，預計 1 月底前公佈。

凱基銀行

凱基銀行預備「發財米」及「發財水」，預計 1 月底、2 月初開始配送至全台分行贈送客戶。

農曆年後發送之業者

台北富邦銀行－－理財客戶獨享紫南宮加持開運發財金卡

自開工日 2/17 起，北富銀全台 134 家免費贈送來行辦理業務客戶「牛運亨通」發財水乙瓶，限量 40888 瓶，送完為止。另自 1/25~ 2/9 期間，來行交易的理財客戶，即可獲贈經竹山紫南宮加持的牛轉乾坤開運發財金卡。全台總數 25000 份，送完為止。

中國信託－－獨家贈送國寶級油畫大師設計發財金、發財水

中國信託今年推出曾連續三次獲台陽美術展最高獎，80 多歲的國寶級油畫大師何肇衢作品，設計以客戶最喜歡象徵富貴的金色系「花開福臨」為主題，包裝在「發財金」、「發財水」贈送給來行客戶， 讓客戶在牛年一整年都能好運旺旺、財運滾滾。新春第一天開門營業日 (2/17) 起中國信託銀行各分行免費索，數量有限，送完為止。

中國信託銀行近年來均準備發財金水提供客戶索取，除博得來年好彩頭，同時引用的畫作均為台灣知名畫家 (如: 陳士侯、洪江波、郭雪湖…) 表達對台灣藝術的支持善盡一份心力。

新光銀行－－過年期間發財水睡金庫 開工日發送

只要在開工第一天 (2/17)，到新光銀行臨櫃辦理業務即可拿一罐「發財水」，新光銀行表示，銀行會在過年時候將發財水放置在金庫，然後等開工時發放，數量有限送完為止。至於目前則是提供臨櫃辦理業務的民眾紅包袋以及春聯。

最後，民眾如果到銀行領取了發財水、發財金等開運小物後，使用方法也是有撇步的，台新銀行客群經營處副總經理楊郁敏表示，民眾拿到開運水可放在家中財位，擺放至元宵節後再飲用，或將開運水由外往內向家中灑，象徵將財氣帶進家門；至於以生肖金牛為設計主題的發財金，則建議民眾領取後可以放在皮夾或保險箱中，以招財氣，期盼在辛丑牛年，民眾們都可以牛勢衝天。