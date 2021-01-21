〈拜登就職〉拜登推1.9兆美元紓困計畫有困難 多位共和黨議員持懷疑態度

美國總統拜登上周推出 1.9 兆美元新紓困計畫，力求迅速通過以刺激正在放緩的經濟，但周三 (20 日) 已有幾位共和黨參議員公開表示懷疑，意味著拜登可能需要更多共和黨人的支持才能順利通過。

共和黨參議員羅姆尼 (Mitt Romney) 周三對記者說：「我們才剛通過一項規模近 1 兆美元的紓困案，我想我不會在短期內再尋求新的刺激計畫。」羅姆尼是協助推動 9000 億美元紓困案談判的一員。

另一位共和黨參議員 Lisa Murkowski 則表示：「 剛推出的 9000 億美元計畫墨水都還沒乾，總統就提議規模高達 1.9 兆美元新紓困案，我認為這將需要大量的協商和考量。」

拜登上周提議的 1.9 兆美元新紓困計畫，內容包含 4,000 億美元的防疫經費、 1400 美元現金支票、基本工資提高到每小時 15 美元、撥款給州和地方政府，並在 9 月前提供更高的失業救濟金。

不過，光是紓困規模和基本工資的提議，就可能遭到大多數共和黨參議員反對。

由於目前參議院兩黨議員人數旗鼓相當，因此要通過該法案，拜登將至少需要 10 名共和黨議員支持才能加速通關，或是由參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 透過所謂的和解程序，使通過門檻降至 51 張同意票。

歐巴馬時期經濟顧問委員會主席 Jason Furman 接受彭博訪問時表示：「儘管民主黨拿下 50 個席位並成為多數黨，我猜測紓困案規模仍需要縮減。」

參議院共和黨領導人麥康奈爾 (Mitch McConnell) 此前在談判 9000 億美元紓困時便曾面臨黨內參議員的挑戰，當時約有 10 為共和黨參議員反對推出該計畫，最終通過時仍有 6 名共和黨參議員投下反對票。

市場預估，兩黨可能會在接下來幾周內達成較小規模的紓困計畫，隨後在今年晚些時候以民主黨首要目標提出更大的預算法案。

拜登先前表示，他計劃在下個月的美國國會聯席會議上宣布第二個財政政策計畫，旨在實現長期經濟重建。

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