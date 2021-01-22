葉倫一席話比特幣由牛轉熊 單日跌逾13%破30000美元大關

鉅亨網編譯張博翔 2021年1月22號11點0分

美國準財長葉倫 (Janet Yellen) 本周在參議院聽證會上警告虛擬貨幣的非法用途，市場擔心拜登政府上任後將加強監管力道，多頭情緒受到動搖，比特幣 24 小時內暴跌逾 13% ，一度跌破 30000 美元大關。

葉倫周二表示：「虛擬貨幣特別令人擔憂，我認為在交易層面上，有許多虛擬貨幣主要用於非法融資，我們必須推出一些措施來遏止這些行為，確保虛擬貨幣不會淪為洗錢的管道。」

投資人憂心拜登政府加強監管，虛擬貨幣市場由多轉空，比特幣周五 (22 日) 一度跌至 29283 美元，24 小時內跌幅超過 13% ，整個虛擬貨幣市值在短短兩個交易日內蒸發 1000 億美元。

Oanda Europe 資深市場分析師 Craig Erlam 周四發布報告表示：「目前比特幣處境非常脆弱，短期內對於比特幣或虛擬貨幣市場而言，跌破 30000 美元大關是個壞消息，屆時比特幣跌到 20000 美元的測試點我也不意外。」

比特幣 2020 年至今走勢，近日已向下摜破 50 日均線 (圖: Bloomberg)

自去年 Paypal (PYPL-US) 宣布將納入比特幣支付後，比特幣成為機構投資人資金擁簇標的，去年 12 月首次漲破 2017 年高點並突破 20000 美元後，進一步飆升一倍以上，本月初最高曾逼近 42000 美元，但隨後漲勢無力，市場波動加劇。