〈美股早盤〉美股自歷史高點回落 道瓊開盤挫逾200點 IBM、英特爾領跌

全球疫情惡化促使風險情緒降溫，美股周五 (22 日) 自歷史高點回落，道瓊工業指數開盤跌逾 200 點或 0.7%，IBM 和英特爾領跌，標普 500 指數跌 0.5％，那斯達克指數跌 0.4％，費半跌 1％。台積電 ADR(TSM-US) 跌逾 3％。

歐美地區疫情再拉緊報，在歐盟周四 (21 日) 召開視訊高峰會議後，建議歐盟各國應避免境內外的非必要旅行，同時警告未來可能採取更進一步限制措施。

美國總統拜登 (Joe Biden) 也在上任首日的白宮記者會上警告，全美新冠肺炎累計死亡人數恐在 2 月前達到 50 萬人，並稱政府恐無法加快疫苗接種速度。

根據約翰霍普金斯大學數據，截至目前，全球累計確診數已來到 9763 萬人，累計死亡 209 萬人。

個股消息面，IBM 因未能實現營收預期，周五開盤下跌，跌幅隨後擴大至 10%，另外因傳出遭到駭客入侵，英特爾提前於周四盤中發布財報，財報雖優預期，英特爾周五開盤仍跌 5%。

投資人正在等待稍晚公布的 IHS Markit 美國 1 月採購經理人指數，以及去年 12 月的成屋銷售數據。

截至台北時間周五 (22 日)22 時許：

道瓊指數下跌 216.55 點或 - 0.69%，暫報 30959.46 點

那斯達克下跌 48.58 點或 - 0.36%，暫報 13482.34 點

標普 500 指數下跌 19.45 點或 - 0.50%，暫報 3833.62 點

費半下跌 31.17 點或 - 1.00%，暫報 3101.00 點

台積電 ADR 下跌 3.62% 至每股 129.31 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.096%

紐約輕原油下跌 2.45% 至每桶 51.83 美元

布蘭特原油下跌 2.10% 至每桶 54.92 美元

黃金下跌 1.31% 至每盎司 1841.50 美元

美元指數上漲 0.17% 至 90.280 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

IBM(IBM-US) 早盤下跌 10.09％，至 118.37 美元。

第四季財報關鍵數據 (non-Gaap)vs. 分析師預期

EPS：年減 66% 至 2.07 美元 vs.1.79 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年減 6% 至 203.7 億美元 vs. 206.7 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

IBM 第四季營收年率下降 6%，且為連續第四季下降，5 年來從未見如此急劇的下降。在新任執行長 Arvind Krishna 帶領下，IBM 一直試圖在雲端運算和人工智慧領域有更大的拓展。

英特爾 (INTC-US) 早盤下跌 4.63％，至 59.57 美元。

Q4 基於 GAAP 財報：

調整後 EPS：1.42 美元

營收： 200 億美元

淨利： 59 億美元

毛利率： 56.8%

Q4 基於 Non-GAAP 財報：

調整後 EPS：持平於 1.52 美元 vs. 1.10 美元 (Refinitiv 調查共識)

營收： 年減 1% 至 200 億美元 vs. 175 億美元 (Refinitiv 調查共識)

淨利： 年減 6% 至 62 億美元

毛利率： 下跌 1.7 個百分點至 58.4%

司亞樂 (SWIR-US) 早盤上漲 9.51％，至 20.15 美元。

無線通訊設備商司亞樂 (Sierra Wireless) 宣布，總裁兼執行長 Kent Thexton 將任職至今年 6 月 30 日後退休。Thexton 自 2018 年 5 月起擔任司亞樂執行長。

每日關鍵經濟數據：

台北時間晚間 22:45 將公布美國 1 月 Markit 製造業 PMI 初值，預期 56.5，前值 57.1

台北時間晚間 22:45 將公布美國 1 月 Markit 服務業 PMI 初值，預期 54.0，前值 54.8

台北時間晚間 22:45 將公布美國 1 月 Markit 綜合 PMI 初值，前值 55.3

台北時間晚間 23:00 將公布美國 12 月成屋銷售年化數，預期 655 萬戶，前值 669 萬戶

台北時間晚間 23:00 將公布美國 12 月成屋銷售年化月增率，預期 - 2.1%，前值 - 2.5%

華爾街分析：

丹斯克銀行 (Danske Bank) 財富管理部門策略師 Lars Skovgaard Andersen 認為：「因市場缺乏新彈藥，人們只能停下腳步。在聯準會 (Fed) 發布政策決議，以及臉書、蘋果和特斯拉等科技巨頭公布財報前，投資人多抱持謹慎態度。」

Credit Agricole 全球市場研究主管 Jean-Francois Paren 表示，疫情相關的最新消息讓人不滿意，市場在美國大選結束後掀起一波樂觀浪潮，隨後面臨著疫苗和新限制措施的現實，以及歐洲經濟雙底衰退的前景。