〈台股盤前要聞〉蘋果產能轉至12 Pro、台股寫八大驚奇 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有八大重點，傳出蘋果已將 200 萬支 iPhone 12 mini 的產能轉移到 12 Pro；台股僅花 13 個交易日就大漲千點登上萬六關卡，並寫下八大驚奇；韓媒報導指出，三星產線改建完工，正加速生產 CMOS 影像感測器。以下是今 (22) 日必看重要財經新聞。

iPhone 旗艦機供不應求 傳蘋果把 200 萬支 12 mini 產能轉到 12 Pro

科技網站報導，蘋果 (AAPL-US) 為了滿足市場對旗艦機種的需求，已將 200 萬支產能從 iPhone 12 mini 轉移到 12 Pro，進一步證實 iPhone 12 mini 可能是這個熱賣系列中銷售最差的一款。閱讀全文...

台股登萬六寫八大驚奇 13 個交易日急漲千點、兩座護國神山飆天價

資金瘋狗浪持續席捲市場，台股近來日日有新高，昨 (21) 日更一舉攻克萬六大關，今年只花了 13 個交易日就大漲千點，台積電 (2330-TW) 與聯發科 (2454-TW) 兩座護國神山均創下新天價，助攻台股寫下八大驚奇。閱讀全文...

三星 DRAM 產線改建完工 韓媒：正加速生產 CMOS 影像感測器

韓媒報導指出，三星正加速進軍 CMOS 影像感測器 (CIS) 領域，看好其在自動駕駛時代的發展，目前位於南韓華城的第 11 條 DRAM 晶片生產線，已改建成 CIS 製程，並進入量產階段。閱讀全文...

〈央行抓到炒匯糧商〉金額達 110 億美元歷年最重大 違規銀行恐遭撤照

台灣央行外匯局新上任局長蔡烱民昨 (21) 日首次召開臨時記者會即宣布，抓到炒匯糧商，至去年 7 月累積承作新台幣遠期外匯交易 (DF) 金額高達 110 億美元，可說是歷年最重大案件，且部分銀行違規受理，近期內將對違規銀行進行處分，央行內部還在討論中，最重將會對其撤銷外匯業務執照。閱讀全文...

台積電助攻 國發基金去年盈餘 240 億元

國發會昨 (21) 日舉辦歲末新春記者會，國發會主委龔明鑫表示，國發基金去年績效不錯，將上繳國庫 170 億元，剩餘盈餘將應用在辦理投資台灣貸款、國家融資保證機制、新創事業發展，據了解國發基金去年已實現獲利高達 240 億元，其中近 200 億元為投資晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 貢獻。閱讀全文...

四檔重押台積電 ETF 嗨翻天 聚焦尖牙股 ETF 也大進補

美股昨天因為美國總統拜登登基大漲，台股昨 (21) 日也跟進狂飆 347 點、收 16153 點刷新歷史新高，光是台積電就貢獻 222 點，護國神山的威力也反映在「含積量」高的四檔 ETF。閱讀全文...

台積電飆上 673 元改寫收盤新高 市值登 17.45 兆元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (21) 日股價開低走高，盤中最高攻上歷史新天價 679 元，終場大漲 4%、收在 673 元，改寫收盤新高價，市值衝破 17 兆元大關、達到 17.45 兆元，同寫新猷。閱讀全文...

聯發科 5G 晶片勢不可擋 外資日標價「千金」成共識

隨著聯發科 (2454-TW) 新款 5G 晶片天璣 1200 系列亮相，外資紛紛出具報告上調目標價，看好今年 5G 晶片將轉成賣方市場，加上晶圓供給吃緊，帶動聯發科獲利提升，且市佔率不斷擴大，今年每股純益將達 38 元，多家外資對聯發科的目標價皆看至千元，最高達 1100 元。閱讀全文...