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〈台股盤前要聞〉蘋果產能轉至12 Pro、台股寫八大驚奇 今日必看財經新聞

台股盤前要聞。(鉅亨網資料照)
台股盤前要聞。(鉅亨網資料照)

台股盤前要聞共有八大重點，傳出蘋果已將 200 萬支 iPhone 12 mini 的產能轉移到 12 Pro；台股僅花 13 個交易日就大漲千點登上萬六關卡，並寫下八大驚奇；韓媒報導指出，三星產線改建完工，正加速生產 CMOS 影像感測器。以下是今 (22) 日必看重要財經新聞。

iPhone 旗艦機供不應求 傳蘋果把 200 萬支 12 mini 產能轉到 12 Pro

科技網站報導，蘋果 (AAPL-US) 為了滿足市場對旗艦機種的需求，已將 200 萬支產能從 iPhone 12 mini 轉移到 12 Pro，進一步證實 iPhone 12 mini 可能是這個熱賣系列中銷售最差的一款。閱讀全文...

台股登萬六寫八大驚奇 13 個交易日急漲千點、兩座護國神山飆天價

資金瘋狗浪持續席捲市場，台股近來日日有新高，昨 (21) 日更一舉攻克萬六大關，今年只花了 13 個交易日就大漲千點，台積電 (2330-TW) 與聯發科 (2454-TW) 兩座護國神山均創下新天價，助攻台股寫下八大驚奇。閱讀全文...

三星 DRAM 產線改建完工 韓媒：正加速生產 CMOS 影像感測器

韓媒報導指出，三星正加速進軍 CMOS 影像感測器 (CIS) 領域，看好其在自動駕駛時代的發展，目前位於南韓華城的第 11 條 DRAM 晶片生產線，已改建成 CIS 製程，並進入量產階段。閱讀全文...

〈央行抓到炒匯糧商〉金額達 110 億美元歷年最重大 違規銀行恐遭撤照

台灣央行外匯局新上任局長蔡烱民昨 (21) 日首次召開臨時記者會即宣布，抓到炒匯糧商，至去年 7 月累積承作新台幣遠期外匯交易 (DF) 金額高達 110 億美元，可說是歷年最重大案件，且部分銀行違規受理，近期內將對違規銀行進行處分，央行內部還在討論中，最重將會對其撤銷外匯業務執照。閱讀全文...

台積電助攻 國發基金去年盈餘 240 億元

國發會昨 (21) 日舉辦歲末新春記者會，國發會主委龔明鑫表示，國發基金去年績效不錯，將上繳國庫 170 億元，剩餘盈餘將應用在辦理投資台灣貸款、國家融資保證機制、新創事業發展，據了解國發基金去年已實現獲利高達 240 億元，其中近 200 億元為投資晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 貢獻。閱讀全文...

四檔重押台積電 ETF 嗨翻天 聚焦尖牙股 ETF 也大進補

美股昨天因為美國總統拜登登基大漲，台股昨 (21) 日也跟進狂飆 347 點、收 16153 點刷新歷史新高，光是台積電就貢獻 222 點，護國神山的威力也反映在「含積量」高的四檔 ETF。閱讀全文...

台積電飆上 673 元改寫收盤新高 市值登 17.45 兆元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (21) 日股價開低走高，盤中最高攻上歷史新天價 679 元，終場大漲 4%、收在 673 元，改寫收盤新高價，市值衝破 17 兆元大關、達到 17.45 兆元，同寫新猷。閱讀全文...

聯發科 5G 晶片勢不可擋 外資日標價「千金」成共識

隨著聯發科 (2454-TW) 新款 5G 晶片天璣 1200 系列亮相，外資紛紛出具報告上調目標價，看好今年 5G 晶片將轉成賣方市場，加上晶圓供給吃緊，帶動聯發科獲利提升，且市佔率不斷擴大，今年每股純益將達 38 元，多家外資對聯發科的目標價皆看至千元，最高達 1100 元。閱讀全文...

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