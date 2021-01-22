環球晶提高世創收購價至每股140歐元 相當於溢價66%

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (22) 日宣布，公開收購世創 (Siltronic AG) 的收購價，由每股 125 歐元上調至 140 歐元，相當於溢價 66%，其他公開收購的條款與條件維持不變，目前環球晶與子公司持股世創 4.53%；而隨著收購價提高，環球晶收購世創的總金額也將提升至 42 億歐元 (約合新台幣約 1456 億元)。

環球晶於 1 月 21 日德國時間，在股票市場取得 Siltronic 股份，且最高交易價格為每股 140 歐元，因此根據德國當地法令，公開收購價格也調升至每股 140 歐元，公開收購其他條款與條件維持不變，公開收購期間仍將於 1 月 27 日德國時間截止，並鼓勵全體股東出售持股。

環球晶及子公司目前持有世創 4.53% 股份，且已與世創大股東 Wacker Chemie AG 簽訂不可撤銷的應賣承諾協議，Wacker 已參與公開收購，應賣其持有持股給環球晶。

環球晶去年 12 月 10 日與世創簽署商業合併協議，擬以每股 125 歐元公開收購世創，預計斥資約 37.5 億歐元，成為國內半導體業史上規模最大的跨國併購案，目標希望取得至少 65% 股權。

不過，在環球晶今日宣布將每股收購價格提高至 140 歐元，溢價幅度也由先前的 48%，提高至 66%。而隨著收購價提高，環球晶收購世創的總金額也將提升至 42 億歐元 (約合新台幣約 1456 億元)。

對達成公開收購的成就條件，環球晶董事長徐秀蘭有很高的把握，但坦言有許多不確定因素，包括各國對反壟斷的審批，德、英、美等三國主管機關核准等，及世創股東是否支持，會全力溝通、努力準備。

徐秀蘭指出，此次收購世創是對的團隊，雙方能共同創造好的營運效率，交易價格當然不便宜，但若併購案能順利推進，對環球晶成長一定有幫助，環球晶的產能將遍布 11 國、擁有 19 座工廠，雙方營運將可因此更上層樓。

