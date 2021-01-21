台股登萬六寫八大驚奇 13個交易日急漲千點、兩座護國神山飆天價

資金瘋狗浪持續席捲市場，台股近來日日有新高，今 (21) 日更一舉攻克萬六大關，今年只花了 13 個交易日就大漲千點，台積電 (2330-TW) 與聯發科 (2454-TW) 兩座護國神山均創下新天價，助攻台股寫下八大驚奇。

加權指數今天盤中一度噴漲 432 點，衝上 16238.46 點，終場漲 347 點或 2.2%，以 16153.77 點作收，盤中、收盤均創下歷史新高，漲點也是近一年來單日最大。

台股近一年可謂「關關難過關關過」，去年 3 月 19 日疫情大爆發之際，最低點落在 8681.34 點，隨即觸底反彈、一路狂升，萬三、萬四關卡接連突破，去年 12 月初在權王領軍下快速走揚，僅花了 22 個交易日便在今年 1 月 5 日登上萬五山頭，隨後外資又大舉回補，這次只用了 13 個交易日就急漲千點，成功拿下「萬六」大關，今日以 16153.77 點作收。

台股 2021 年開紅盤以來屢創新高，今日強漲 347 點登上萬六大關後，上市股票市值也進一步攀升至 49.17 兆元，逐步邁向 50 兆元大關，主要貢獻來自護國神山台積電。

台積電今日股價強勢翻紅一路走高，盤中一度攻上歷史新天價 679 元，終場大漲 4%、收在 673 元，改寫收盤新高，市值也衝破 17 兆元大關、達 17.45 兆元，同寫新猷，台積電今日貢獻大盤約 193 個漲點。

聯發科新晶片天璣 1200 系列正式亮相，獲 Redmi、realme 率先採用，今日也成為多頭指標，股價強漲逾 7%，一舉站上 900 元大關，收 934 元，創歷史新高，市值逼近 1.5 兆元大關，有機會挑戰鴻海 (2317-TW)，目前已有多家外資對聯發科的目標價看至千元，最高喊到 1100 元。

高科技產業仍是市場主流，在大型權值股帶動下，上市電子股指數今日勁揚約 3%，來到 846.51 點，跟隨大盤同步攀新高，成交值 2698.88 億元，占整體成交約 76%。

加權指數日日創高，相較以往成交量能約 2000 億元左右，今年開紅盤以來沒有一天低於 3000 億元 (加計盤後)，其中有 5 個交易日衝破 4000 億元，甚至在 1 月 15 日爆出 4435 億元史上最大量，迄今為止共 14 個交易日，平均日成交量能高達 4031.1 億元。

值得注意的是，在大資金行情的帶動下，高價股掀起比價效應，包括緯穎、富邦媒、瑞昱、立積、世芯 - KY、愛普、漢唐等，今日皆獲得買盤青睞，股價全都創新高，目前為止，台股已有七千金，依序為大立光、矽力 - KY、信驊、祥碩、譜瑞 - KY、旭隼、亞德客 - KY，聯發科今日正式躋身 900 元俱樂部後，可望與精測一同挑戰千元大關。