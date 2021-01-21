〈央行抓到炒匯糧商〉金額達110億美元歷年最重大 違規銀行恐遭撤照

台灣央行外匯局新上任局長蔡烱民今 (21) 日首次召開臨時記者會即宣布，抓到炒匯糧商，至去年 7 月累積承作新台幣遠期外匯交易 (DF) 金額高達 110 億美元，可說是歷年最重大案件，且部分銀行違規受理，近期內將對違規銀行進行處分，央行內部還在討論中，最重將會對其撤銷外匯業務執照。

蔡烱民強調，在台糧商公司以商仲貿易為名在台炒匯，此可說是歷年最重大案件，除了鉅額是一個因素，因糧商幾乎沒有實際需求，而是刻意製造新台幣曝險，並用此交易文件承作 DF，「是很明顯很明顯的炒匯」。

據央行調查，部分銀行自 2019 年 7 月起大量受理在台 8 家糧商公司新台幣遠期外匯交易，至去年 7 月累積承作金額高達 110 億美元，而此次涉案銀行一共有 6 家，均為外商銀行在台子行或分行，蔡烱民表示，由於其中 2 家由於情節輕微，已在去年 11 月處置，僅口頭糾正並未開立處置函，另 4 家近期會有處分結果。

蔡烱民進一步指出，案關銀行因執行認識客戶 (KYC) 作業及查證客戶文件的實需性、關聯性和合理性均未確實，違反央行新台幣遠期外匯「實需原則」，將視狀況做相關處分，最重撤照，惟糧商本身並非央行業務討論範圍，而是關注銀行是否落實相關規範。