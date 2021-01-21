亞泰影像去年稅後純益創新高 EPS 5.16元

亞光集團旗下亞泰影像 (4974-TW) 今 (21) 日公布最新財報，去年第四季稅後純益約 8300 萬元，季減 17.82%，年增 47%，單季每股純益 1.14 元，2020 年全年稅後純益 3.74 億元，創新高，年增 5%，每股 5.16 元。亞泰影像今年第一季產能滿載。

亞泰影像去年第四季營收 11.03 億元，毛利率 17.86%，季減 1.28 個百分點，年增 3.35 個百分點，稅後純益約 8300 萬元，季減 17.82%，年增 47%，單季每股純益為 1.14 元，2020 年全年營收 38.89 億元，毛利率 17.72%，年增 2.38 個百分點，稅後純益 3.74 億元，創新高，年增 5%，每股純益為 5.16 元。

亞泰影像去年營收、獲利雙創新高，獲利已連 5 年改寫高點。

亞泰影像對 2021 年展望樂觀，第一季市場需求強勁，產能滿載，營運淡季不淡，今年預計投入 1-1.5 億元資本支出，持續擴充產能，期望創造最大營運效益。

亞泰影像整體產出量持續提升；目前產能分布在深圳及緬甸，公司積極提高緬甸廠 CIS 模組產能，未來產能目標兩地各占 50%。

亞泰影像是全球第二大多功能事務機 (MFP) 彩色影像感應器 (CIS) 製造商，年產能 2700 萬套，產品應用包括，MFP 、掃地機器人測，其他為醫療、驗鈔等應用。