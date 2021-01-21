去年金融業挨罰超過3億元創12年新高 保險業罰單苦吞最多

金管會去 (2020) 年大刀闊斧對金融業除弊開罰，合計銀行、保險、證券共違規 313 件，罰鍰收入 3 億 0894 萬元，創 12 年來新高，其中，光是保險業就挨罰 1 億 3560 萬元，占比 43.8%。

金管會今 (21) 日公布去年罰鍰收入，依據原本預算編列的罰鍰收入合計是 2 億 0212 萬元，但最後卻超額開罰到 3 億 894 萬元，創 2009 年以來新高、也是史上第三高，僅次於 2008 年的 3 億 6285 萬元、2007 年的 3 億 5036 萬元。

若以各業別來看，銀行局去年全年罰鍰收入有 8750 萬元，10 件；證期局的罰鍰收入有 8584 萬元、236 件，其中包含證券期貨業有 2338 萬元、35 件；上市櫃公司違規案件有 34 件、罰 1200 萬元；上市公司內部人股權申報轉讓違規 166 件、罰 2546 萬元；大同陸資案罰鍰收入 2500 萬元。而保險局部分，罰鍰收入高達 1 億 3560 萬元、67 件，罰鍰收入是三局中最多。

若以預算數來看，銀行局原本預算數為 6354 萬元，超標 37.3%。期局預算數為 6225 萬元，最後比預算數多了 37.8%。保險局預算是 7634 萬元，超額爆出 77.7%。