菲律賓規模6.3強震 MLCC新一波追價搶料買盤一觸即發

外媒報導，菲律賓民都洛島 25 日發生規模 6.3 地震，由於全球前三大日韓被動元件大廠均在當地設有工廠，此次強震恐讓目前庫存已經偏低、供應吃緊的 MLCC(積層陶瓷電容) 市況再度加劇，價格持續看漲，新一波追價搶料買盤一觸即發。

菲律賓強震已引起國內多家被動元件廠商關注，國巨強調，持續關注菲律賓當地狀況，國巨董事長陳泰銘日前也指出，有些產品能見度非常長，目前看訂單到農曆年前都無慮，且需求強勁到庫存偏低也沒機會補上。而華新科則表示，目前仍全產全銷、以全力滿足客戶需求及提高庫存水位。

中國媒體國際電子商情分析，由於此次地震所在地地位置特殊，且距離呂宋島不遠，預計再當地設廠的工廠產能將受到一定程度影響，而目前全球前三的 MLCC 大廠村田 (Murata)、太陽誘電 (Taiyo Yuden) 和三星電機 (SEMCO) 在菲律賓都有設廠。

早在今年 1 月 12 日，菲律賓首都馬尼拉以南 65 公里處的塔阿爾火山突然噴發，當地航班也緊急停運，導致被動元件供給吃緊；3 月時，由於疫情封城，往返馬尼拉的海、陸、空所有交通都被暫停，當時也衝擊全球被動元件供給。

近期隨著車用、5G 等應用大開，MLCC 市場供給吃緊，國巨、華新科都積極拉升產能利用率。業界普遍預期，明年上半年 MLCC 將掀起一波漲勢，在漲價預期心理下，市場密切關注此次菲律賓強震帶來的效應，不排除提前掀起一波追價搶料潮，讓 MLCC 市場供給更為緊俏。

除 MLCC 以外，菲律賓呂宋島上還有多家封測廠商，比如艾克爾 (Amkor)、安世半導體 (Nexperia)、英特爾、德州儀器 (TI) 等均在呂宋島上設有工廠。