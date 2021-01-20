Moderna疫苗疑似引發嚴重過敏反應 股價聞訊下跌

美藥廠 Moderna(MRNA-US) 在週二 (19 日) 表示，在該公司的新冠肺炎疫苗疑似造成過敏反應事件後，已正在配合當局的相關調查，該公司股價聞訊下跌。

報導指出，加州流行病學家 Erica Pan 建議，出於謹慎的考量，各診所應暫緩為人們接種批號為 41L20A 的 Moderna 疫苗。Pan 在一份聲明中表示，根據報告顯示，有數人在接種這一批疫苗後，出現了嚴重的過敏反應，相關的比例高於正常水平。

美國疾病控制與預防中心 (CDC) 曾在本月初表示，在接種輝瑞 / BioNTech 疫苗後，約每 10 萬人就會有 1 人產生嚴重的過敏反應。由於該疫苗採取了與 Moderna 類似的技術，因此過敏的現象較為罕見。

對此，Moderna 在週二發表聲明中表示，有疑慮的這批疫苗，大約生產了近 130 萬劑，其中已經有 964,900 劑疫苗已經分發到了 37 個州的大約 1,700 個疫苗接種站點，該批疫苗在 1 月 4 日至 1 月 8 日之間發貨，該公司預估大部分已經被使用。

Moderna 在一份聲明中表示：「相關調查仍在進行中，Moderna 正在與美國食品藥品監督管理局和 CDC 密切配合，以了解是否有必要暫停該批疫苗。」

Moderna 股價在週二聞訊後，收跌 3.85% 至 125.01 美元。

Moderna 所研發的疫苗「mRNA-1273」使用合成的 mRNA 模仿新冠肺炎病毒的表面蛋白，能夠觸發人體免疫系統進行識別，進而通過抗體來中和病毒。

該公司表示，根據與美國政府簽署的預先購買協議，預計到 2021 年將提供 6 億劑至 10 億劑疫苗，並預計今年與疫苗相關的營收將達到 117 億美元。