上看10億劑！Moderna大幅上調今年疫苗產量 股價大漲逾6%

Moderna (MRNA-US) 週一 (4 日) 宣布上調 2021 年全年疫苗產量，將生產至少 6 億劑新冠肺炎疫苗，目標年底上看 10 億劑，較先前預估產量提高近 2 成，消息傳出後， Moderna 週一股價大漲逾 6%。

此前，Moderna 預估今年疫苗產量約為 5 億劑，Moderna 週一發表聲明表示，公司正在「持續投資設備並擴編員工」來生產疫苗，疫苗產量目標至少提高 1 億劑。

受此消息激勵，Moderna 週一收盤股價大漲 6.95%，上漲 7.26 美元至 111.73 美元。

Moderna 股價日線圖 (圖: Google)

與此同時，一位重要政府官員曾表示，美國正考慮把 18 歲至 55 歲民眾的 Moderna 疫苗施打劑量減少一半，以增加可用疫苗數量。

美國「神速行動」首席科學顧問 Moncef Slaoui 週日在 CBS 表示，證據顯示，只施打 Moderna 疫苗一半劑量的有效性和全劑量相同。

Moderna 疫苗目前已通過美國和加拿大的緊急使用權，而歐洲的緊急使用權申請有望在近日內獲得歐洲監管機構批准。

Moderna 疫苗迄今為止已向美國提供 1800 萬劑疫苗，大致符合其去年宣布的 2000 萬劑目標。美國已加碼訂購 2 億劑疫苗，並還有額外 3 億劑疫苗的採購權。

Moderna 在週一聲明中證實，公司仍期望在第二季尾聲以前達成 2 億劑疫苗的出貨量。

Moderna 技術長 Juan Andres 表示， Moderna 早期的供應狀況以及提高 2021 年基準產量的能力，顯示 Moderna 已成功擴大新冠肺炎疫苗的生產。