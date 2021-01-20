橡樹資本創辦人批：對「未實現資本利得」課稅太不切實際

美國財政部長提名人選葉倫 (Janet Yellen) 表示考慮對未實現資本利得徵稅，作為增加財政收入的一種手段後，橡樹資本 (Oaktree Capital) 創辦人霍華馬克斯 (Howard Marks) 批評該想法不切實際，擔憂此舉恐打擊投資人信心。

霍華馬克斯週三 (20 日) 接受 CNBC 訪問時表示，他認為此舉將衝擊投資人情緒，並降低投資吸引力。

他稱道：「投資人能避免稅收的唯一方法，是不從資產中獲利，這並不是一個好主意。」

未實現資本利得指的是投資人持有資產在扣除買價後「理論上」的價值，即尚未結算資產與成本間的差價。只有在投資人以高於成本價的價格賣出資產時，才會實現資本利得。

「我不認為這是一個可行方案，也不知道如何每年按照市場價值對每個人的資產課稅，還有一項大問題在於，若某一年虧損又該怎麼辦，可以獲得退款嗎？」馬克斯問道。

葉倫週二出席參議院的確認聽證會時提道，政府應在新冠支出上採取大膽行動，幫助美國經濟站穩腳步。她承認美國債務還在持續增加，但支出的經濟利益遠遠大過債務負擔加重的風險。

馬克斯贊同葉倫對於擴大支出的看法，雖然債務和赤字可能帶來負面影響，但也不代表不應該這麼做。