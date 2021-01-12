Moderna疫苗免疫力可持續1年 但今年仍難以達成群體免疫

近期以來，全球多國正陸續進行新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗的接種，美藥廠 Moderna(MRNA-US) 週一 (11 日) 表示，該公司所研發的新冠肺炎疫苗，免疫效力至少可以持續一年。不過，世界衛生組織 (WHO) 科學家認為，儘管各國已開始實行接種，也難以在今年實現群體免疫。

Moderna 在小摩 (J.P. Morgan) 所舉辦的大型醫療領域投資會議上表示，自家公司所研發的新冠肺炎疫苗免疫效力能至少持續 1 年，且有信心其中使用的信使核糖核酸 (mRNA) 能夠防禦在英國和南非發現的新變種病毒。

Moderna 所研發的疫苗「mRNA-1273」使用合成的 mRNA 模仿新冠肺炎病毒的表面蛋白，能夠觸發人體免疫系統進行識別，進而通過抗體來中和病毒。

該公司表示，根據與美國政府簽署的預先購買協議，預計到 2021 年將提供 6 億劑至 10 億劑疫苗，並預計今年與疫苗相關的營收將達到 117 億美元。

不過，世界衛生組織首席科學家 Soumya Swaminathan 博士警告表示，即使各國都已開始實施新冠肺炎疫苗接種計劃，今年要實現群體免疫的可能性並不高。

「即使疫苗開始保護高風險族群，我們也不會在 2021 年實現群體免疫。即使幾個國家達到了群體的免疫，全世界的人們的感染風險依舊存在。」Swaminathan 說道。

先前，美國製藥大廠輝瑞進行的一項實驗室研究結果也顯示，輝瑞 / BioNTech 的新冠肺炎疫苗，對於在英國和南非發現的病毒變種中的關鍵突變仍具有防禦的作用。