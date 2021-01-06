Moderna疫苗獲EMA支持 歐盟主席：將全速推進最終授權程序！

Moderna(MRNA-US) 新冠疫苗獲得歐洲藥品管理局 (EMA) 支持，距離在歐洲進行上市僅剩最後一關，歐盟委員會主席馮德萊恩也表示，將全速推進疫苗授權程序。

隨著歐洲確診率急遽飆升，歐盟當局在疫苗審核作業上面臨龐大壓力，要求加快審核與接種步伐，防止疫情再創高峰。

EMA 週三 (6 日) 發布聲明表示，藥物臨床使用委員會 (Committee for Medicinal Products for Human Use,CHMP) 已徹底評估 Moderna 疫苗品質、安全性及有效性數據，一致建議歐盟委員會授予正式的有條件上市許可。

歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula Von Der Leyen) 隨後推文表示，委員會正在全速進行最後的授權程序。

(圖：推特)

EMA 執行董事 Emer Cooke 稱道：「這種疫苗為我們提供另一種克服當前緊急狀況的工具，我們將密切監控疫苗安全性及有效性相關數據，以確保對歐盟人民的保護。」

受上述消息激勵，週三美股盤前交易，Moderna 一度漲逾 3％。

Moderna 上月宣布與歐盟達成疫苗供應協議，同意向歐盟提供 8000 萬劑新冠疫苗，並給予額外 8000 萬劑的疫苗購買權。在此之前，英國與美國監管單位已相繼批准 Moderna 疫苗，並已展開國內施打作業。

歐盟早在上週便展開疫情接種作業，採用輝瑞 (Pfizer) 與 BioNTech 共同研發疫苗，但各國接種速度仍相當緩慢且不平均。截至目前，法國疫苗接種人數仍未達萬人，德國接種人數則超過 30 萬人，相較之下，美國已有超過 500 萬人接種疫苗，英國至少 130 萬人。