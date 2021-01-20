疫情持續延燒 IEA下調2021年全球石油需求預期

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續，許多國家重啟防疫封鎖措施的影響下，國際能源署 (IEA) 在週二 (19 日) 下調了對 2021 年全球石油需求的預估。報告中也預期，最快可能要到下半年疫苗廣泛施打後，燃油需求才有望復甦。

IEA 在月度報告中預期，全球石油需求將在 2021 年增加 550 萬桶 / 日，至 9660 萬桶 / 日，較上個月的預估下調了 30 萬桶 / 日，不過好於去年的減少 880 萬桶 / 日。

報告中指出，邊境封鎖、社交隔離和停工等措施，將繼續限制燃料需求，直到疫苗能獲進行更廣泛地施打，很可能要等到下半年。此外，報告中也表示，復甦的趨勢反映出財政和貨幣支持計劃的影響以及對抗疫情的有效性。

IEA 指出，由於各國政府在近期將採取進一步的防疫限制措施，預計今年第一季的石油需求仍將略有下跌。該機構將第一季的石油需求預估下調至 9,410 萬桶 / 日，較先前下調了 60 萬桶 / 日。

石油需求 / 供給走勢 (圖片：Reuters)

IEA 指出，全球疫苗的研發與推出，使得今年的基本面更加強勁，在 2020 年的空前崩潰後，供需雙方都重新回到了增長模式。但是，由於許多國家進一步擴大防疫封鎖限令，對燃料銷售造成壓力，石油需求要完全恢復還需要更多時間。

最近幾週，由於對疫苗推出的樂觀以及 OPEC 產油國沙烏地阿拉伯減產，促使石油價格上漲。沙烏地阿拉伯已經表示計劃在 2 月和 3 月減產 100 萬桶 / 日，以阻止庫存增加。但是，在疫苗接種速度相對較慢的情況下，仍引發市場對經濟是否能在近期復甦的懷疑。