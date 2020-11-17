能源公司看衰石油需求 預測需求高峰將推前2年左右

石油市場受疫情干擾，需求高峰有可能提前來臨。挪威的石油公司 Equinor (EQNR-OL) 預測，全球的石油需求很可能在 2027 年或 2028 年迎來高峰，較原本預測的 2030 年提前約兩年時間。

根據《路透社》週二 (17 日) 報導，挪威能源公司 Equinor 在同 (17) 日指出，因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大的緣故，該公司預測全世界的石油需求將於 2027 年至 2028 年之間到達頂點，較原先所預測的 2030 年提前兩年左右時間。

雖然各家石油公司在這項問題上的看法不同，不過在全新油田的鑽探以及開發計畫方面都是公司營運上的沉重負擔。

Equinor 指出，該公司原本預測全球的石油需求高峰將落在 2030 年，但是以目前的情勢來看，這個可能性已經降低。

在 Equinor 的最新主要預測，認為到了 2025 年左右之前，石油需求將恢復到疫情前水準，也就是大約每日 1 億桶。且在 2050 年時下降到每日 8800 萬桶。

不過在 1 年前的主要預測，當時 Equinor 則是預估 2030 年左右將達到每日 1.05 億桶的石油需求高峰。認為電動車的普及將造成化石燃料的需求走緩，到 2050 年之前的石油需求量也將降至每日 9300 萬桶。

目前各家石油公司減緩設備投資，這也對石油供應量造成限制。不過這樣的作法，也有影響未來需求成長的可能。今年的投資減少 3 成之多。

雪上加霜的是，由於肺炎疫情的關係，導致人們在長期間減少外出機會，燃油需求也逐步走降。不過在另一方面，卻也促成了再生能源及電動車的加速普及。

還有在未來數年，原油市場很可能陷入供過於求的狀態，石油輸出國家組織 (OPEC) 成員及其它的產油國們，有很大的可能性需要進行減產。