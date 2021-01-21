〈能源盤後〉盼拜登政府大手筆灑錢 原油連2漲

週三 (20 日) 交易，原油期貨價格連 2 日收高，因交易員預期拜登政府將投入積極的疫情援助支出。

Rystad Energy 的石油市場主管 BjørnarTonhaugen 在每日評論中表示，「各市場對新政策時代充滿了熱情，石油市場也不例外。拜登政府不僅被視為美國政治穩定的開始，也是慷慨救助方案的催化劑，而這將創造更多經濟活動，帶來更多的石油需求。」

「更多的支出意味著更多錢易手，更多運輸和更多產品。」

拜登總統提名的新任財長葉倫 (Janet Yellen) 週二向參議院財政委員會發表證詞，稱美國應該對經濟有大舉行動，並呼籲「未來幾週或幾個月內實施更多刺激計劃。」

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 26 美分或近 0.5%，收每桶 53.24 美元，此契約週三收盤後屆期。

3 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 33 美分或近 0.6%，收每桶 53.31 美元，此契約週四起將成為最近期契約。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 18 美分或近 0.3%，收每桶 56.08 美元。

德國商銀大宗商品分析師 Eugen Weinberg 表示，「這很簡單算出來，財政支撐增加，意味著更多成長和更高的美國石油需求。」

WTRG Economics 的能源經濟學家 James Williams 表示，原油大多數漲幅來自市場對刺激貨幣的期盼，但「長期來看，這些是可能雙向發展的事情。」

「禁止在聯邦土地裂解石油，這對美國生產可能有負面衝擊，而對油價有利。但在油價下跌之際，拜登更有可能對伊朗的態度放軟，也可能解除制裁，這會讓更多石油返回市場，並對價格帶來下行壓力。」

與此同時，石油市場第一季和今年剩餘時間可能仍面臨供應短缺，係因 2020 年下半年需求激增，因為各經濟體開始自疫情中復甦回來，加上 OPEC + 遵循減產規定。

「確實近幾個月油價上漲後，已經導致開採活度再次增加。然而，生產工作只是在一些延遲後做出回應，另一方面，許多頁岩油生產商在吸取了最近幾年的慘痛教訓後，將必須採取更具防禦性的方法，為自己建立穩固的財務戰略並償還債務，而不是不顧代價的追求成長。」Weinberg 說。

EIA 上週能源庫存報告因週一休假而改至週四發佈。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (1/15 止) 原油供應量下降 250 萬桶、汽油供應量增加 270 萬桶、蒸餾油增加 60 萬桶。

其他能源商品

2 月交割的汽油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 1.5439 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.1%，收每加侖 1.6004 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.3%，收每百萬 Btu 2.539 美元。

週二天然氣期貨大跌 7%，創最前月契約自去年 12 月下旬以來最大單日跌幅與最低收盤價。

Schneider Electric 大宗商品分析師 Christin Redmond 報告中指出，「雖然短期天氣預報稱美國東北和西部地區氣溫低於正常水準，但因南部地區氣溫升高而抵銷預期。」