一個台股兩個世界 從萬六行情揭開台積電獨霸的真相

根據《財訊》報導，台股加權指數今年 1 月 15 日首見「萬六」，創下歷史新高紀錄，但許多投資人卻開心不起來，因為除了台積電等少數菁英股，當天台股有 1200 家公司的股價跌破月線，比起一個月前多出近 250 家，代表有更多的公司讓短線股東賺不到錢，引發投資人不安。

2021 年才剛開始，市場開始放大一個個警訊，連金管會主委黃天牧都出來講幾句話降降溫，提醒投資人注意風險。《財訊》檢視目前台股的各項市場指標，首先，今年以來集中市場每日成交量都維持在三、四千億元以上，1 月 15 日上市櫃合計爆出 5411 億元的史上天量。想當年，2000 年網路泡沫、2008 年金融海嘯前，指數高檔也出現過大量，後來失控導致台股大回檔，這波也要注意量能是否失控。

更值得注意的是，落在台股的成交量周轉率 125.8%、本益比 22.37 倍、股價淨值比 2.16 倍，全部登上近年來的高點，殖利率則是降到 2.99% 的低點。所幸，若是根據證交所近 20 年的統計，周轉率與本益比都未及網路泡沫年代時周轉率超過 200%，本益比逾 41 倍的高水位

(財訊提供)

《財訊》報導指出，警訊還不構成威脅的關鍵字，就如彭博資訊的專欄作家 Robert Burgess 所言「14 兆美元」，也就是八大經濟體去年新增的貨幣供給額，代表市場上的資金真的很多。另外，台幣升值的趨勢暫時不會改變。簡言之，國際熱錢很多，還是有很多資金會流入強勢的台幣。

雖然在資金面、經濟基本面及公司獲利面，台股仍屬安全，但《財訊》提醒，有一個數字倒是讓市場心生警惕，也就是散戶大軍重回股市。根據證交所統計，去年底台股有交易戶數超過 500 萬戶，比 2019 年底大增 125 萬戶，而本國自然人佔交易金額的比重，也從 58% 提升到 62%，皆是近年新高。

《財訊》認為，從「國際環境表現」、「台灣經濟基本面」、「台股資金結構」、「台股市場指標」等四個指標來健診台股，看起來正面的力量多於負面，讓幾乎所有的分析師都一致認為，台股短線可能會有技術面的修正，短線進出者應審慎，只要沒有系統性風險，股市不算凶險。