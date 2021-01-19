去年企業籌資首度突破兆元 台積電就募1500億元最大宗

金管會今 (19) 日公布去年公司籌資申報生效案件，總計 367 件，金額為 1 兆 156 億元，為首度破兆元，創歷年新高，件數年增 31.07%，金額年增 77.01%，主要是去年度大型募資案件較多所帶動，其中，光是台積電就募資約 1500 億元。

金管會表示，去年度公開發行公司中，國內募資申報生效案件，計有 360 件，金額為 9,362.71 億元，加上海外募資申報生效案件計 7 件，金額 793.50 億元，籌資申報生效案件總計有 367 件，金額為 1 兆 156 億元，創歷年新高。

證期局副局長郭佳君表示，去年國內公司募資金額破兆，創下歷史新高，主要是去年度大型募資案件較多，台積電就募資申報 1500 億左右，台電則是 841 億，另外有四家金控加起來募資 791 億元。

郭佳君進一步表示，而增資案件成長都是以發公司債為主，是因為低利率，電子業擴充廠房，企業也趁此借新還舊，降低資金成本，其中電子業擴充廠房的原因，也跟疫情讓上班、上課形勢改變，宅經濟崛起，遠距相關電子商品廠房需求增加。

在私募方面，去年度公開發行公司辦理私募案件共 117 件，金額為 588.02 億元，占公私募合計金額的比重為 5.47%，較前一年度 112 件，金額 1690.73 億元，件數增加 4.46%，金額減少 65.22%，主要是因 2019 年度有較大型的私募案件所致。

跟國外來比的話，去年度公開發行公司辦理國內募集金額占總募集金額之 92.19%，海外募集金額占總募集金額之 7.81%，顯示企業仍以國內募集資金為主。

在資金用途方面，去年公發行公司辦理國內現金增資及發行公司債的資金用途，以償還債款及擴充廠房設備為大宗，其中擴充廠房設備案件共 46 件，金額為 2721.61 億元，創近十年新高。跟前年相比，件數增加 70.37%，金額暴增 1.79 倍，顯示國內經濟環境正向發展，企業有擴大營運及生產規模的需求。