〈台股盤前要聞〉鴻海傳打進Apple Car、義隆攜聚積奪日系遊戲機訂單 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有九大重點，鴻海傳出已打進 Apple Car 供應鏈，正趕工生產關鍵零組件；義隆、聚積合作研發 Mini LED 拿下新一代 Switch 大單；以及國內首家純網銀正式營運，樂天推出兩大引擎。以下是今 (20) 日必看重要財經新聞。

外資：鴻海已打進 Apple Car 供應鏈 趕工生產關鍵零組件

鴻海 (2317-TW) 傳出已打入蘋果 Apple Car 供應鏈，日系外資指出，鴻海正積極趕工製造蘋果需要的零組件，有望成為長線營運引擎。閱讀全文...

義隆、聚積 Mini LED 合作報捷 拿下新一代 Switch 大單

任天堂積極籌備下一代遊戲機 Switch Pro，傳出將採用新世代面板技術 Mini LED，除了找上台廠群創 (3481-TW) 合作，據悉，義隆 (2458-TW)、聚積 (3527-TW) 分別拿下面板時序控制晶片、驅動晶片訂單大單，也是雙方合作 Mini LED 首個捷報，具象徵與實質效益。閱讀全文...

鴻海 MIH 平台成員數近 1 個月倍增至 400 家 未來擬舉辦開發者大會

鴻海 (2317-TW) 技術長暨 MIH 聯盟軟體平台負責人魏國章昨 (19) 日透露，目前 MIH 平台成員數最近一個月倍增，已經超過 400 家，未來也規劃舉辦開發者大會。閱讀全文...

首家純網銀正式營運 樂天首推兩大引擎 祭台幣 7 天高利定存

台灣首家純網銀樂天國際銀行昨 (19) 日正式對外營運，為台灣開啟了純網銀數位金融的全新紀元，樂天國際銀行一上線就推出兩大殺手級的金融創新引擎，「快樂會員制度 (Happy Program)」和「樂天生態圈」，其中，「快樂會員制度」的會員可以與日本同步享有「樂天點數平台」，堪稱一大突破。此外推出台幣 7 天定存，提供年利率高達 10 倍定存的年利率。閱讀全文...

集邦：Mini LED 需求量爆增 晶片價格調漲 5-10%

集邦 (TrendForce) 旗下光電研究處表示，由於蘋果 (Apple)、三星 (Samsung) 等品牌計畫在 2021 年推出搭載 Mini LED 背光顯示的筆電、平板、電視等產品，因此提前在 2020 年第四季開始拉貨，使 Mini LED 晶片需求暴增，進而排擠常規晶片產能，結構性缺貨下，部分業者已調漲非核心客戶和低毛利產品的晶片價格約 5-10%。閱讀全文...

疫情衝擊比金融海嘯還慘 去年上市櫃 IPO 家數創近 20 年新低

金管會昨 (19) 日公布去年 IPO 家數，上市櫃合計僅 31 家，創近 20 年新低，比起金融海嘯還慘，金管會表示，主要是受到疫情影響，包括香港、南韓等國際股市，去年掛牌家數也都減少。閱讀全文...

8 家金融機構 2/3 起可兌換新鈔 100 元限兌 100 張

台灣央行昨 (19) 日宣布，為便利民眾春節前兌換新鈔，洽請 8 家金融機構共 454 家分行 (郵局) 為今年指定兌鈔地點，自 2 月 3 日起至 2 月 9 日共連續 5 個營業日提供新鈔兌換服務，壹佰圓券每人限兌 100 張，其餘各面額鈔券酌量供應。閱讀全文...

去年企業籌資首度突破兆元 台積電就募 1500 億元最大宗

金管會昨 (19) 日公布去年公司籌資申報生效案件，總計 367 件，金額為 1 兆 156 億元，為首度破兆元，創歷年新高，件數年增 31.07%，金額年增 77.01%，主要是去年度大型募資案件較多所帶動，其中，光是台積電就募資約 1500 億元。閱讀全文...

緯穎 Q4 三率三升續創高 去年 EPS 49.25 元同寫新猷

伺服器廠緯穎 (6669-TW) 昨 (19) 日公布財報，受惠雲端資料中心產業需求穩健，去年第 4 季與全年毛利率、營益率、淨利率三率三升，同續創新高；去年稅後純益 86.1 億元，年增 39.56%，每股純益 49.25 元。閱讀全文...