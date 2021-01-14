富邦VIX二度瀕臨下市危機 金管會將不會祭豁免條款相救

富邦 VIX(00677U-TW) 在前 (2019) 年底、去年初一度面臨下市危機，但在 3 月因為疫情影響，VIX 飆漲而逃過一劫，但近期富邦 VIX 淨值又見到 2 字頭，下市風險再起，金管會今 (14) 日表示，現在投資環境與去年下市的元大 S&P 原油正 2 不同，不會再出手干預下市。

富邦 VIX 近期因台股頻頻創高，投資人避險搶進，愈貴愈買，近期溢價一度飆到 3 成，且該檔 ETF 目前近 30 個營業日淨值為 2.97 元，只要淨值跌到 2 元以下，就要下市清算。

由於去年下市的元大 S&P 原油正 2，曾有金管會出手相救祭出「期信基金暫免下市的豁免條款」，外界也關心，金管會會不會再對富邦 VIX 祭出豁免條款。

對此，金管會表示，之前元大石油正 2ETF 可暫緩下市，是因為疫情造成前所未見的負油價，但現在市場並無任何異狀需要祭出暫緩下市條款，因此不會再出手干預下市，而會回到市場機制。

富邦 VIX 今天收盤市價為 3.5 元，淨值為 2.84 元，近 30 個營業日淨值為 2.97 元，由於 30 日平均淨值跌到 2 元以下就要下市，且只要淨值跌幅超過 9 成，富邦投信就須要每天公告淨值以讓投資人了解。

此外，對於台股在連創新高後，今天大跌 118 點，金管會表示，國內上市櫃公司去年 12 月營收達 3.55 兆，比前一個月增加 3.04%，2020 年累計營收合計 34.43 兆，在疫情嚴峻情況下，仍年增 1.12%；且主計總處去年 11 月 27 日發布第 3 季經濟成長率是 3.92%，比原來預期全年 2.54% 的數值還要好；第三個是國發會去年 11 月公佈的景氣燈號繼續呈現綠燈，顯示台灣經濟穩定，台股現在也還力撐萬五以上，和鄰近國家相比，尚屬穩健。