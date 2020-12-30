創紀錄大陸資金流入 助香港股市明年前景轉佳

香港股市今年利空不斷，包括政治動盪、新冠疫情持續，以及部分大型股遭遇突然的打壓，都衝擊市場，但投資人仍相信明年前景光明，一個重要的原因就在於資金不斷湧入。

據《彭博》報導，中國大陸投資者今年以來，已淨買入 6610 億港元 (850 億美元) 的香港股票，這是自 2016 年開放滬港通以來最高。此外，香港股市今年的首次公開募股和第二上市籌資規模，已超過 510 億美元，也是 10 年來最高。

源源不斷的資金流入，甚至讓香港金管局屢屢進場干預，以遏止港元的升勢。

DWS Group 亞太區首席投資官 Sean Taylor 表示，市場相信中國政府意在讓香港回歸穩定，並且為這個重要的金融中心提供支持，考慮到如今的估值頗具吸引力，DWS 預計增持港股部位。

香港今年一直是美中政治緊張關係的焦點，中國在香港全面實施國家安全法，更是將風險推上頂端，引發了港股 12 年來最大幅度的下跌，帶來資本外逃的擔憂。與全球股市普遍上漲相比，恒生指數今年以來下跌近 6%，僅三分之一成份股今年上漲。

港股艱難的 2020 年，表現相對全球為 20 年來最差 (圖表取自彭博)

但這並未影響京東、網易等重量級公司第二上市，為 IPO 市場帶來的熱情。即使螞蟻集團突然被重擊，散戶的高昂情緒未見衰退。

交銀國際駐香港董事總經理兼研究主管洪灝認為，由於香港是一個沒有資本管控的成熟市場，它還會吸引更多的大陸公司到此地上市。

瑞信指出，得益於消費驅動下的中國經濟強勁成長，恒生指數將會在明年重上之前曾在 2019 年年中觸及的 30000 點關卡。

富國基金的基金經理張峰表示，與中國上市公司相比，香港上市公司「仍有很多成長空間」，具有相對較高的成長潛力，從而吸引基金的追逐。

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