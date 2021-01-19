〈台驊法說〉採雙總部策略 拚非中國業務占比5成

貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 今 (19) 日召開法說會時指出，由於海空運運價仍維持高檔水準，第一季肯定會很好，長期上隨著美中貿易戰和疫情過後供應鏈重組，形成中國生產消費雙循環，以及台灣和東南亞生產，美國消費兩大聚落，將以雙總部策略布局後市，力拚中國和非中國營業比重達各半的目標。

台驊董事長顏益財表示，美中貿易戰和疫情後，當今全球企業較以往任何時候都更加依賴亞太地區的製造產業，尤其中國、東南亞和台灣是罕見亮點，加上供應鏈重組，形成中國生產消費、台灣 + 東南亞生產和美國消費兩大聚落。

因此，台驊透過雙總部策略搶商機，其中，上海營運總部主要營運中國進口一條龍物流服務，並開拓中歐中俄鐵路業務、供應鏈金融業務、建構 B2B2C 倉儲數位化服務，以及設立合資公司、加深海外代理合作等開發非洲和中南美洲市場。

而台北營運總部則積極緊搭台商回流商機、加大對國內和東南亞市場投資、加強亞洲區間和歐美長程線業務開發、增設亞洲地區網點並強化與大聯大業務合作。

顏益財說，去年內貿物流調漲 3 次，運價約調升 80-100%，除了傳統的海空運貨攬業務，看好中歐鐵路、中國內貿倉儲運輸將會成為新的增長點。

在貨櫃海運歐洲線運價居高不下之際，部分客戶持續轉單至運輸時間較短的鐵路，然而轉單的訂艙需求高於中歐鐵路供給，供給吃緊成為常態，因此，台驊預期，除非中國疫情再度大爆發，否則內銷市場持續熱絡。

另一方面，台驊的供應鏈物流金融在後疫情時代將逐步啟動，將擴大融貸規模，同時透過併購及合資方式，結合東北亞策略聯盟夥伴，大力發展全亞洲地區倉儲物流。