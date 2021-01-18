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美股投資人極度樂觀 高盛：還會漲但要開始找退場時機

美股投資人極度樂觀 高盛：還會漲但要開始找退場時機(圖:AFP)
美股投資人極度樂觀 高盛：還會漲但要開始找退場時機(圖:AFP)

對華爾街分析師來說，美股當前價位過高，似乎是個公開的祕密。其中一個最明顯的跡象，就是投資人過度興奮。

投資人極度樂觀

花旗分析師在之前的報告中強調了這一點。公司首席經濟學家 Tobias Levkovich 表示，花旗最新的恐慌 / 興奮指數，已經來到創紀錄的 1.83，較先前一周的 1.69 更上一層樓，代表市場來到極度樂觀的情緒。

花旗恐慌 / 興奮指標 (圖表取自 Zero Hedge)
花旗恐慌 / 興奮指標 (圖表取自 Zero Hedge)

Levkovich 指出，這代表著，未來 12 個月，美股由當前水準下滑的機率接近 100%。

似乎就正反映這一觀點，標普 500 指數過去一周下跌了 1.5%。

過度偏好風險

高盛提出類似的警告，並使用了另一個指標：高盛風險偏好指數 (RAI)。

分析師 Christian Mueller-Glissman 指出，RAI 上周達到 1，這是 4 年以來最高，僅略低於歷史高點，意味自去年第 4 季以來，投資者的風險偏好大幅上升。

高盛風險偏好指標 (圖表取自 Zero Hedge)
高盛風險偏好指標 (圖表取自 Zero Hedge)

高盛的風險偏好模型，通常結合總體經濟層面來做考量。低風險偏好而經濟反彈，可視為見底反彈信號，而估值過高結合經濟疲弱，股市可能由高點崩跌。

高盛指出，市場樂觀情緒，很大程度來自對 2021 年經濟前景的樂觀預期，認為疫苗進展順利，而聯準會不會輕易收緊。其他持股部位的情況，也說明投資人的樂觀情緒。

高盛警告，雖然情緒和持股，很少是行情逆轉的催化劑，但在極端情況下，如同目前的數據，它可能會增加行情逆轉的風險。

當市場建立了很高的期待，一旦實際政策不如預期，或是疫情進一步惡化，很可能出現拋售，而重擊市場。

還不到賣出時機

高盛表示，風險偏好往往是緩慢建立起來的，並在基本面支撐下，建構長期的牛市，但這並非目前的發展狀況。

儘管高盛警告了美股可能下跌的風險，但他們還不建議客戶賣出，Glissman 指出，只要總體經濟層面依然有利，風險偏好仍可能長期偏高。

這也是高盛在 2021 年的基本觀點，他們預測，標普 500 指數將在今年年底升至 4100 點，兩年後升至 4400 點。

高盛預期美股再漲 (圖表取自 Zero Hedge)
高盛預期美股再漲 (圖表取自 Zero Hedge)

因此，明知是泡沫，高盛認為，目前還不到離場時機。高盛承認，僅靠 RAI 來把握買賣時機很困難。

Glissman 表示，在 RAI 高於 0.9 之上時，等到它降至正常的 0.75 下方時，可能是一個降低風險的好時機。

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