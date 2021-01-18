美股投資人極度樂觀 高盛：還會漲但要開始找退場時機

對華爾街分析師來說，美股當前價位過高，似乎是個公開的祕密。其中一個最明顯的跡象，就是投資人過度興奮。

投資人極度樂觀

花旗分析師在之前的報告中強調了這一點。公司首席經濟學家 Tobias Levkovich 表示，花旗最新的恐慌 / 興奮指數，已經來到創紀錄的 1.83，較先前一周的 1.69 更上一層樓，代表市場來到極度樂觀的情緒。

花旗恐慌 / 興奮指標 (圖表取自 Zero Hedge)

Levkovich 指出，這代表著，未來 12 個月，美股由當前水準下滑的機率接近 100%。

似乎就正反映這一觀點，標普 500 指數過去一周下跌了 1.5%。

過度偏好風險

高盛提出類似的警告，並使用了另一個指標：高盛風險偏好指數 (RAI)。

分析師 Christian Mueller-Glissman 指出，RAI 上周達到 1，這是 4 年以來最高，僅略低於歷史高點，意味自去年第 4 季以來，投資者的風險偏好大幅上升。

高盛風險偏好指標 (圖表取自 Zero Hedge)

高盛的風險偏好模型，通常結合總體經濟層面來做考量。低風險偏好而經濟反彈，可視為見底反彈信號，而估值過高結合經濟疲弱，股市可能由高點崩跌。

高盛指出，市場樂觀情緒，很大程度來自對 2021 年經濟前景的樂觀預期，認為疫苗進展順利，而聯準會不會輕易收緊。其他持股部位的情況，也說明投資人的樂觀情緒。

高盛警告，雖然情緒和持股，很少是行情逆轉的催化劑，但在極端情況下，如同目前的數據，它可能會增加行情逆轉的風險。

當市場建立了很高的期待，一旦實際政策不如預期，或是疫情進一步惡化，很可能出現拋售，而重擊市場。

還不到賣出時機

高盛表示，風險偏好往往是緩慢建立起來的，並在基本面支撐下，建構長期的牛市，但這並非目前的發展狀況。

儘管高盛警告了美股可能下跌的風險，但他們還不建議客戶賣出，Glissman 指出，只要總體經濟層面依然有利，風險偏好仍可能長期偏高。

這也是高盛在 2021 年的基本觀點，他們預測，標普 500 指數將在今年年底升至 4100 點，兩年後升至 4400 點。

高盛預期美股再漲 (圖表取自 Zero Hedge)

因此，明知是泡沫，高盛認為，目前還不到離場時機。高盛承認，僅靠 RAI 來把握買賣時機很困難。

Glissman 表示，在 RAI 高於 0.9 之上時，等到它降至正常的 0.75 下方時，可能是一個降低風險的好時機。