拜登提名Gensler任SEC主席 他以強硬監管作風聞名

美國總統當選人拜登團隊確認，將提名 Gary Gensler 擔任美國證券及交易委員會 (SEC) 主席，另提名 Rohit Chopra 擔任美國消費者金融保護局主管。Gensler 有豐富的財經背景，但其嚴厲監管的主張，可能會讓華爾街頭痛。

63 歲的 Gensler 曾任 CFTC 主席和美國財政部副部長，也是 MIT 媒體實驗室數位貨幣計畫的資深顧問。他在柯林頓 (Bill Clinton) 任內進入政府，此前在高盛工作 18 年。

在 CFTC，Gensler 以激進、咄咄逼人的管理風格知名，在 2008 年金融危機後，他力排眾議推出衍生品監管法規，因為認為一些複雜的投資工具導致了全球金融危機，也推動更嚴格的 Dodd-Frank 金融改革規定。

基於 Gensler 在 MIT 的背景，拜登政府可能希望由 Gensler 制定圍繞加密貨幣的監管指南。

《華爾街日報》稱，律師、監管人士和遊說者表示，如果 Gensler 上任，將是繼 William Donaldson 之後，最激進、最主張監管的 SEC 主席。

38 歲的 Chopra 現任聯邦貿易委員會 (FTC) 委員，他過去經常批評大公司，特別是科技巨頭，並認為 FTC 針對該公司侵犯隱私權和涉嫌反壟斷上的行動不足。

Gensler 和 Chopra 都必須得到參議院的確認。

這一提名符合外界猜測，但共和黨人並不滿意。共和黨美國眾議院金融委員會成員 Patrick McHenry 批評，拜登藉此迎合極左翼人士。