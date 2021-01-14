遠傳提企業數位轉型三大要點 5G用戶逼近40萬戶

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (14) 日針對企業數位轉型提出三大主軸，包括人才、組織及文化，加上全體員工須要有向心力才能推動企業轉型；5G 用戶數方面，井琪提到，三大電信 5G 總用戶去年底已突破百萬戶，遠傳近期更是逼近 40 萬戶。

緯創 (3231-TW) 旗下數位教育平台緯育今日舉辦年會，井琪以「啟動數位 DNA，孵育大人物人才」為主題進行分享。

針對企業轉型方面，井琪提出人才、組織及文化等三大主軸。她表示，人才是首要條件，且人才的能力必須能解決企業問題，並將對的人放在對的位置上；延攬多名人才後會形成團隊、組織，而組織間需要良性的溝通協調，才能推動企業轉型。

井琪說，文化則是員工對公司的認同感，由於企業轉型方向是公司上到下所有員工都能接受，若公司文化不願意對外與員工溝通，難有創新意見，企業轉型也難推動。

井琪認為，雖然目前企業數位轉型是趨勢，但每家企業要轉型方向也大不相同，如企業可能數位化先行，將紙本資料轉移至線上、已經數位化的企業則是將系統優化等。

5G 發展方面，井琪表示，受惠蘋果 5G 新機上市，推升 5G 用戶數明顯成長，台灣三大電信總用戶數，去年底已超過百萬戶，其中遠傳至今已逼近 40 萬戶。

基地台部分，井琪指出，截至去年底全台約建置約 3800 站，雖然同業數量已達到 4000、5000 站，但遠傳每座基地台均透過 AI、大數據分析，讓 5G 建置在 4G 網路上時，用戶使用體驗不受影響。