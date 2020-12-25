遠傳、台達電、台灣微軟首座5G智慧工廠 明年2月亮相

遠傳 (4904-TW)、台達電 (2308-TW)、台灣微軟共同在台達電桃園龜山廠區打造全國第一座 5G 智慧工廠，廠區導入 5G 專網、AMR 自主移動機器人、AOI 瑕疵檢測數據分析、微軟雲計算、混合實境等應用，預計明年 2 月公開展示。

台達電龜山廠區建置 5G 智慧商用生產線架構，透過遠傳高可靠度、高覆蓋率、高客製化的 5G 企業專網，台達電的 AMR 自主移動機器人，藉由 5G 低延遲特性，與管理平台交換資料，在生產過程中智慧化人機協同作業，可大幅縮減生產工時，並依據監測資訊即時下達指令，有效提高產能，達到少量多樣、高頻換線的生產需求。

AOI 瑕疵檢測數據分析，是 5G 即時傳送製程中，檢測產生的巨量高解析度資料，進行大數據分析後快速遠端調整製程，可即時通報稽核，降低人力成本，有助提高檢測精準度、產品良率與產能。

遠傳表示，生產線也導入 Microsoft HoloLens 混合實境與 IoT Digital Twins(物聯網數位雙生科技)，以 5G 串接多設備裝置端輸出訊號，再運用智慧空間技術建立 3D 視覺模擬，讓設備資訊全面可視化，達成 5G MR 遠距廠房管理、維修與監控，加速人員培訓、累積經驗傳承，遠端產線巡檢也能減少人工作業維護。

遠傳 5G 企業專網結合台達創新智慧設備及微軟雲端實力，打造全國第一個 5G 智慧工業產品生產線，更為智慧製造劃下新的里程碑。未來三方也將攜手推進 5G、AI 及物聯網相關應用發展，帶動智慧製造產業鏈持續升級轉型，取得全球市場先機。