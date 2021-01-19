〈台股盤前要聞〉聯發科拓手機晶片版圖、川普擬取消華為出貨許可 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有八大重點，三星近期傳出 5 奈米訂單大爆滿，將減少高通產能，聯發科可望搶下更多市占；川普擬取消華為供應商出貨許可，英特爾、鎧俠剉咧等。以下是今 (19) 日必看重要財經新聞。

〈聯發科 5G 封王〉高通產能取得受限 聯發科可望瓜分市占

外媒報導，三星近期 5 奈米訂單大爆滿，預計將削減自家旗艦級處理器產出，同時減少高通 (QCOM-US) 晶片產能，市場看好，聯發科 (2454-TW) 憑藉穩定產能供應、晶片良好效能，加上中低階價格帶完善，在 4G、5G 領域占有優勢，可望搶下更多市占，供應鏈業者更直言，上半年手機晶片市場將是聯發科的天下。閱讀全文...

去年全球前十大半導體廠 聯發科躍居第八 營收年增幅冠群雄

研調機構 Gartner 近日公告 2020 年全球前十名半導體企業名單，IC 設計大廠聯發科去年營收突破 110 億美元，排名從全球第 13 名，躍升全球第 8 名，營收年增幅高達 38.3%，在全球前十名企業中排名居冠。閱讀全文...

路透：川普政權取消華為供應商出貨許可 英特爾、鎧俠等遭殃

《路透社》週一 (18 日) 報導，根據多名消息人士說法，美國政府通知包含英特爾 (INTC-US) 在內的多家企業，他們供貨給中國華為的銷售許可將被取消。川普政權在即將結束之際，仍持續強化對中國的制裁手段。閱讀全文...

〈遠傳拚 5G〉今年基地台數量至少 8000 座以上 全台網路涵蓋率將達 83%

遠傳 (4904-TW) 昨 (18) 日宣布推出遠傳心生活 APP，對於今年 5G 布局，總經理井琪表示，今年全台 5G 基地台數量至少 8000-8500 座，全台網路涵蓋率上看 83%，目標朝 9000 座基地台邁進、涵蓋率拚達 9 成。閱讀全文...

12 月國銀人民幣存款餘額大增逾 86 億元 創 6 年半來最大增幅

台灣央行昨 (15) 日公布 12 月銀行辦理人民幣業務概況，截至去年底，全體國銀人民幣存款餘額 (含 NCD) 為人民幣 2444.89 億元 (以下金額均為人民幣)，不僅來到半年來高點，較上月大增 86.3 億元、增幅 3.66%，增額和增幅均創 2014 年 4 月以來新高，央行直指，此為爆炸性的變化。閱讀全文...

中華電率 13 家廠商進駐高雄亞灣區 3 年內將投資逾 3 億元

中華電 (2412-TW) 昨 (18) 日宣布，攜手國內外共 13 家廠商正式進駐高雄亞洲新灣區打造高雄 5G AIoT 創新園區，發展 5G AIoT 應用與服務，中華電預計 3 年內將投入 3 億元並提供 500 個就業機會。閱讀全文...

鴻海增資威州子公司逾 6 億元 至今已投資 58.5 億元

鴻海 (2317-TW) 昨 (18) 日公告，增資位在威州的轉投資子公司 FEWI Development Corporation 2200 萬美元、近新台幣 6.2 億元，持續推進威州佈局，鴻海表示，此次增資為長期投資需要；而鴻海至今已經投資 FEWI Development Corporation 2.09 億美元，約新台幣 58.5 億元。閱讀全文...

台塑企業年終獎金維持 3.66 個月本薪 不加發紅包

台塑四寶 2020 年年終獎金每人可領 3.66 個月本薪，台塑集團 (1301-TW) 總裁王文淵昨 (18) 日上午與四寶工會代表會面，溝通年終獎金發放，不過，有別於往年還有另外加發紅包，考量去年獲利縮水，及疫情持續影響，今年不額外加發慰勉金，改一次性發放 2013 年以來累積的「購股獎勵金」。閱讀全文...