遠傳耗資數十億元打造雲端中心 加速企業數位轉型

遠傳 (4904-TW) 今 (7) 日宣布，耗資數十億元打造的「TPKC 遠傳雲端運算中心」正式啟用，且獲得國際權威機構認證，未來可提供國內外企業、金融證券、電子商務、網路、OTT 服務等業者拓展業務布局，加速數位轉型腳步。

TPKC 遠傳雲端運算中心位於板橋台北遠東通訊園區 (Tpark) 內，是遠傳第一座獲國際權威 Uptime Institute 認證為 Uptime Tier III 的雲端資料中心 (IDC) 機房，由遠傳雲端團隊提供不間斷維運服務。

企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，新冠肺炎疫情爆發以來，消費與工作模式轉變，促成企業將大量線下活動搬到線上，驅動企業加速投入數位轉型，使得全球對於雲端服務、大數據、數據運算需求明顯增加，加上國際大廠紛紛加碼投資台灣，提升台灣在亞太地區資料轉運地位。

曾詩淵指出，遠傳雲端運算中心具備五大特點，包括高電量用戶、結構化佈線設計、高穩定基礎設施、災害預防機制、AI 智能化管理等，可確保企業營運不中斷，並由遠傳團隊提供網路資安、雲端、大人物 (大數據、人工智慧、物聯網) 等一站式客製化服務。

遠傳雲端運算中心是國內業界首次採用壁面平吹風牆設計搭配熱走道封閉上迴風技術，控制氣流方向，有效避免混風，並拉大機櫃空間，極大化散熱效率、確保設備順暢運作的同時，也兼顧能源效率。

安全管理方面，遠傳雲端運算中心設置紅外線電子圍籬、陌生臉辨追蹤、人員定位、防尾隨、遠端電子鎖等七道安全控管及 RFID 設備管控。另外，機房採用雙變電站、雙迴路供電系統，具備七級防震及防洪避雷等設計，並採用國內業界首見機房內三段式消防感知滅火設計 (VESDA / 氣體式 / 水式) 提升消防安全與防止復燃。