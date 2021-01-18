台塑企業年終獎金維持3.66個月本薪 不加發紅包

台塑四寶 2020 年年終獎金每人可領 3.66 個月本薪，台塑集團 (1301-TW) 總裁王文淵今 (18) 日上午與四寶工會代表會面，溝通年終獎金發放，不過，有別於往年還有另外加發紅包，考量去年獲利縮水，及疫情持續影響，今年不額外加發慰勉金，改一次性發放 2013 年以來累積的「購股獎勵金」。

以台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW)、台塑化 (6505-TW) 四大公司每股稅前平均盈餘為 2.7 元，依公式計算，2020 年年終獎金每人可領 3.66 個月本薪。

而台塑企業今日由總裁王文淵率領營運高層，與台塑四寶工會代表會面，希望爭取年終獎金之外的加碼紅包；但由於去年獲利縮水，加上考量疫情影響仍存在，對今年營運無法太樂觀，且王文淵認為營運好壞應有所區分，慰勉金不應成為常態化，最終拍板今年不加發慰勉金。

不過，台塑企業將一次性發放 2013 年至去年，提撥補貼員工買集團股票的購股獎勵金，獎勵金為員工本薪 1.3 倍的 10%，大多數員工也未使用，累積至今每人約 5-6 萬元 (不含利息與補充保費)，今年將一次性發放，員工也不須買股票。

台塑四寶去年第四季稅後純益共 428.58 億元，單季 EPS 以台塑、台化 1.67 元並列第一，南亞 EPS 為 1.53 元，台塑化則是 1.08 元。四寶全年稅後純益共 726.94 億元，年減 42.7%。