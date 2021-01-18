〈聯發科5G封王〉高通產能取得受限 聯發科可望瓜分市占

外媒報導，三星近期 5 奈米訂單大爆滿，預計將削減自家旗艦級處理器產出，同時減少高通 (QCOM-US) 晶片產能，市場看好，聯發科 (2454-TW) 憑藉穩定產能供應、晶片良好效能，加上中低階價格帶完善，在 4G、5G 領域占有優勢，可望搶下更多市占，供應鏈業者更直言，上半年手機晶片市場將是聯發科的天下。

業界人士指出，由於三星 5 奈米製程剛起步，產能相當有限，良率也有待改善，加上為滿足自家旗艦款手機、Vivo 以及高通，產能勢必重新調配，高通即便有意願轉向台積電 (2330-TW) ，恐因產能轉換過渡期，無法滿足客戶新機即時上市需求。

今年上半年也是 Android 品牌的廝殺大戰，各大廠皆在此時推出今年代表作，搶搭農曆換機潮，高通在此時若無法取得足夠產能，除影響客戶新機推出時程，客戶也因考量產能穩定而調整訂單。

聯發科除有台積電 (2330-TW) 奧援，近來也因晶片效能表現緊追高通，獲各大手機品牌旗艦款採用，進軍高階市場，扭轉市場對品牌形象的看法，同時透過完善的產品布局，深耕中低階市場，加上 4G 晶片進入收割期，將通吃 4G、5G 領域，挑戰手機晶片龍頭寶座。

另外，手機晶片廠通常搭配電源管理晶片一同出貨，高通自去年下半年起就因美方制裁中芯，出貨受限，今日又傳美方擬撤銷多家半導體大廠許可證，顯見出貨疑慮至今年上半年仍難解，聯發科則與增加與力積電 (6770-TE) 合作，鞏固自身產能，確保供貨順暢。

供應鏈直言，今年上半年手機晶片市場不論高、中與低階，都將是聯發科的天下，尤其現今整體供應鏈產能吃緊，擁有產能握有絕對優勢，聯發科本周三將舉行新品發表會，市場將高度關注。