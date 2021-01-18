投信基金規模衝高 去年增逾5000億元 法人建議重股輕債

無畏新冠疫情衝擊，2020 年國內投信基金規模逆勢增長 5186 億元，為史上金額增長第三大，法人表示，疫情尚未完全平息，各國政府財政、貨幣政策將持續同步撒錢，資金動能充沛，勢必湧向股債等風險性資產，尤其看好股市中長期向上趨勢，操作上建議「重股輕債」。

根據投信投顧公會資料統計，截至去年底為止，投信整體基金規模達 4 兆 5232 億元，創各年度新高。若與前年底相較，規模年增長 5186 億元，僅次於 2019 年、2001 年，為史上金額增長第三大年度，年成長率為 12.95%。

若按類型區分，去年增長最多的是國內貨幣市場型基金、國內 ETF 股票型基金、國內股票型基金，各增加 2273、1342、808 億元；此外，跨國一般債券型基金、跨國多重資產型基金、國內 ETF 股票槓反型基金、跨國股票型基金，也都增加 200~500 億元不等。

而規模減少最多的是跨國 ETF 債券型基金、跨國 ETF 股票槓反型基金，各減少 811、200 億元，其餘減少不到 100 億元。顯示，資金大量湧向風險性資產。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，去年 3 月，全球股市一度受到新冠疫情衝擊，股債同步崩跌，但是在各國政府透過財政紓困方案、央行貨幣寬鬆政策撒錢救市下，資金熱潮湧現，並帶動金融市場破底翻，多國股市迭創新高。

進入 2021 年，葉菀婷認為，有三大理由看好金融市場表現，包括：一、雖然疫情尚未平息，但各國寬鬆政策延續，以美國聯準會為例，預估 2023 年以前升息機率不高，低利率環境下，資金將尋求更好的出路。

二、疫苗陸續問市，歐美各國正開始陸續施打，有助於減緩疫情擴散。若未來秋冬過後疫情改善，企業營運、商業活動重啟，將帶動經濟谷底回升。IMF 國際貨幣基金組織即預估，今年全球 GDP 將成長 5.2%，其中，新興市場成長 6%、成熟市場 3.9%。

三、科技創新趨勢不墜，尤其在疫情的推波助瀾下，企業積極導入自動化、智慧化技術，提供遠距服務，進一步刺激 AI 人工智慧、遠距技術、雲端大數據運算、自動化駕駛等創新發展。

因此，葉菀婷認為，投資布局上應「重股輕債」，債券看好收益性相對較佳的投資級債或高收益債基金；股票則著重具轉機題材的中國股市，以及搭上技術創新的台股、美股、AI 人工智慧、精準醫療等基金。透過定期定額分批進場，再搭配逢回加碼布局的策略，降低波動風險，拉高勝率。

