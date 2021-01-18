【安聯投信】投資級債、新興市場債續吸睛

美國政壇、二次疫情升溫等干擾增加，加上美債殖利率走高，風險債高檔震盪，牽動債市資金流向。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，高收益債風險債淨流出 12.8 億元，投資級債與新興市場債仍持續淨流入，但金額均較前一周些許放緩，分別為約 56 億及 22.6 億美元。

安聯投信指出，美國下任總統拜登公布 1.9 兆美元的經濟紓困案，且美聯準會主席強調現在不是退出寬鬆政策的時候，但隨著美元先前反彈，使得新興市場債下跌幅度拉大，美國 10 年期公債殖利率也同步上揚 5 個基本點，多數避險性債券走跌，僅少數債券收漲。可轉債則是續漲、今年以來漲幅超過 5%。

在歐美主要貨幣政策走向上，安聯投信表示，根據近期聯準會褐皮書顯示，2020 年底美國經濟溫和復甦但就業成長放慢，這顯示美國執行目前的購債計畫仍需要維持很長一段時間；不過根據歐洲央行上個月的貨幣政策會議紀要顯示，政策委員們對擴大貨幣刺激力度仍存在分歧。

安聯新興債券收益組合基金 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 經理人許家豪表示，聯準會預估美國長期經濟成長率 1.8%、通膨 2%，長期美國處於低成長、低通膨的環境，因此，聯準會低利率政策維持一段時間。展望 2021-2022，即便美國經濟表現優於長期平均，但通膨仍低的情況下，政策利率將維持不變。

展望後市，許家豪表示，聯準會在內的全球央行將維持寬鬆貨幣政策，景氣回升以及市場信心趨緩之下，過往駐足在已開發市場公債的資金將部分流向新興市場主權債。受惠於市場信心恢復，加上新興市場企業債降評潮減緩，資金可望逐步重回新興市場。新興市場景氣復甦，有利於新興市場經濟復甦，企業基本面獲得支撐，將有利於利差的收斂。

許家豪表示，考量利率上行、反應景氣復甦，信用債可望受惠利差收斂與價格上漲。策略上，考量拜登為提振美國經濟擴大財政支出計畫的政策方向，建議在債市策略方向上，可把握以下兩大原則：其一是縮短存續期，偏好短債、看淡長債，減緩利率變動帶來的影響；其二是透過挑選券種方式，布局高收益債、新興債券等，避開公債；投資等級債因為殖利率不到 2%，現階段建議減持。

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