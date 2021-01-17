年關將近想資金周轉 90%的人不知信用卡使用額度率會降低評分

隨著年關將近，又是許多民眾有資金週轉需求的旺季，但是有約 90% 的人以為「我在信用卡的額度範圍內盡量刷，只要帳單來的時候，全額繳清，累積交易金額不但可以賺點數，也可以累積信用。」其實這是錯誤的迷思，信用卡額度使用率也會影響信用評分，進而不利信貸的申辦。

據聯合徵信中心的「個人信用評分組成」，「負債類信用資料」的其中一項，就是「信用卡額度使用率」，即 (應繳金額 + 未到期金額)/ 信用卡額度上限。

舉例來說，小鉅的信用卡額度是 15 萬元，但是小鉅每個月都努力刷到接近額度上限，雖然每個月繳清，但是這個月又刷了 14 萬元，這時帳單雖然還沒到期，但是小鉅的信用卡額度使用率卻已經高達 14 萬 / 15 萬 = 93%。

又假設，小亨有 5 張信用卡，每張卡片的額度都是 15 萬元，本月合計 5 張卡片總共刷了 55 萬元，且帳單也還未到期繳費，那麼小亨的信用卡額度使用率則達 55 萬 /(5*15) 萬 = 73%。

對銀行來說，雖然帳單還沒到期，但這些都要算在「負債」上。對於有資金周轉需求的人而言，若為了貸款而向聯徵中心申請個人信用報告時就會發現，其中有一項扣分原因就是「近一年內曾有較高的信用卡額度利用率」。

由此可看出，信用卡的使用方式與以往的認知竟然完全相反，主要是信用卡額度使用率太高，代表總是處於財務接近於透支的狀態，因此會影響信用評分遭到扣分。

因此，正確的使用信用卡，有助於建立個人的信用記錄，一般來說，會建議將信用額度使用率控制在 10-30% 之間，如果超過 50% 就可能會被認為有一定的信用風險，在信用分數報告上有可能被特別註記。

此外，許多民眾常常會覺得信用卡額度夠用就好，進而申請調低信用額度，但是一旦調低額度，讓信用卡額度利用率計算時的分母減少，也會直接導致信用額度使用率提高，這也是專家大多建議不該調低信用額度的主因。