磊山保經啟動「新十年計畫」 將培育3000名國際證照顧問

磊山保經今 (2021) 年成立第 11 週年，業務總經理林世德表示，今 (18) 日公布「新十年計劃」，包括培育 3000 名擁有國際證照的顧問等，還訂下四大執行策略以向此目標邁進。

磊山保經在 2015 年制定「30、3000、百點、百億」十年計畫目標，分別是帶狀 支持 30 個公益團體、招募 3000 位業務夥伴、培育 100 位團隊長、每年完成 100 億元保額，至今幾乎已全數達成。

回顧 2020 年，林世德表示，磊山持續專注在長年期保障型保險商品，總業績較 2019 年逆勢成長 21.7%，新增 8.1 萬件保單，也完成 611 億元保額。且磊山人力成長 15%，順利打造 2 組百人 IDA 團隊，顯示磊山發展速度相當驚人。

今年進入第 11 年，展望下個十年，林世德表示，磊山願景和目標都有了新面貌，磊山要提升「新十年計畫」，包括支持 30 個地方創生計畫、培育 3000 名擁有國際證照的顧問、設立 100 個營業據點、每月完成 100 億元保額。

其中有關培育國際證照顧問部份，林世德解釋，事實上，近年主管機關正在透過規範逐漸提升業務員的專業及法令遵循的要求，提升保險從業人員的專業以提高更好的保險服務，這也是保險業未來必須面對的趨勢，因此，能夠留下的保險顧問勢必要有非常堅強的專業能力。

林世德進一步指出，將支持磊山考取包括：理財規劃師（CFP）、國際財務顧問師（RFC）、退休理財規劃顧問（RFA）及其他國際級金融專業證照，提升磊山同仁的保險專業。

面對市場瞬息萬變，林世德透露，磊山執行的策略分為四大面向，即專業、精緻、資訊、國際化，用「保險公司的觀念」經營保經公司，針對 2021 年業績目標，希望達到年成長 60%，同時業務員將突破 2400 人，也期盼磊山未來與保險公司能夠持續深度合作，為客戶提供更全方位的保險規劃服務。