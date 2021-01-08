電子五哥去年營收出爐 仁寶首度與廣達、和碩躋身兆元企業

代工五哥廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、仁寶 (2324-TW)、和碩 (4938-TW)、英業達 (2356-TW) 今 (8) 日公告去年 12 月營收，受惠遠距商機延續，廣達、仁寶單月筆電出貨再寫歷史新高，營收也續站穩高檔，而從全年營收來看，廣達、和碩續站穩兆元大關，仁寶年度營收也首度突破兆元。

廣達 (2382-TW)

廣達 12 月合併營收達 1098.2 億元，月增 6.75%、年增 18.24%，連 2 個月站穩千億元、第 4 季營收達 3030.36 億元，季減 7.4%、年增 1.9%，單月、單季同步改寫歷史第三高紀錄，累計去年營收達 1.09 兆元，年增 5.95%。

在需求強勁、季底拉貨效應帶動下，廣達 12 月筆電出貨量為 710 萬台，月增 7.58%、年增 1.15 倍，第 4 季筆電出貨達 1970 萬台，季增 7.65%、年增 101.02%，累計去年出貨 5980 萬台、年增 70.37%，單月、單季、全年出貨同步改寫歷史新高，

廣達表示，在遠距商機效應持續發酵下，客戶追單強勁，在 Chromebook、客戶高階機種、非主流機種拉貨下，全年出貨達近 6000 萬台目標，短期零組件仍吃緊，部分訂單遞延至本季出貨，因此，預期首季筆電出貨將季減，但季減幅度可望較往年縮小。

展望今年，廣達指出，在客戶需求、零組件吃緊情況下，對上半年筆電出貨維持樂觀看待，目前訂單能建置至少到今年上半年，全年將維持 6000 萬台出貨目標，雲端伺服器動能也強勁，加上第 2 季將有新平台推出，對今年也維持雙位數成長目標。

緯創 (3231-TW)

緯創去年 12 月合併營收達 735.27 億元，月減 15.31%、年減 14.64%，第 4 季營收達 2325.38 億元，季增 6.9%、年減 7.1%，為近 1 年單季新高，累計去年營收達 8450.1 億元，年減 3.79%。

出貨方面，緯創去年 12 月筆電、桌機、顯示器出貨量達 230、90、130 萬台，月增皆有雙位數成長，伺服器出貨也達 23 萬台、月增 4.5%。

緯創第 4 季筆電出貨 640 萬台，季增 23.08%、年增 25.4%，優於預期，顯示器出貨 310 萬台，季增逾 2 成，桌機、伺服器則出貨 230、67 萬台，均較上季下滑，統計緯創去年筆電出貨 2035 萬台，桌機、顯示器、伺服器則分別出貨 985、1005、242 萬台。

展望今年，緯創指出，由於第 4 季基期墊高，估首季筆電出貨將較第 4 季有雙位數衰退，但仍可望優於今年首季 355 萬台水準，反映筆電需求仍強，可望淡季不淡，伺服器則可望持平或優於第 4 季，桌機、顯示器則估持平第 4 季水準。

仁寶 (2324-TW)

仁寶去年 12 月合併營收達 1143.81 億元，連三個月站上千億元大關，月增 7.03%、年增 39.26%，再度改寫歷史次高，第 4 季合併營收達 3339.87 億元，季增 24%、年增 24.8%，創下歷史單季新高，累計去年營收更首度突破兆元，達 1.04 兆元，年增 6.99%。

仁寶去年 12 月筆電出貨 570 萬台，月增逾 2 成、年增近 6 成，再創歷史新高，第 4 季筆電出貨約 1590 萬台，季增近 4 成、年增逾 5 成，累計全年出貨達約 4780 萬台，年增近 1 成，優於預期，非個人電腦方面，在遠距商機帶動下，教育平板等出貨維持高檔，也符合預期。

展望未來，法人指出，仁寶筆電需求仍強，目前訂單能見度已達明年上半年，短期 CPU、面板、電源 IC 等零組件吃緊仍是出貨變數，但仍看好第 1 季營運將淡季不淡，非個人電腦方面，仁寶看好，智慧裝置、穿戴裝置仍將成長，加上今年將有 5G 基地台等 AIoT 產品陸續出貨，全年仍維持雙位數成長目標。

和碩 (4938-TW)

和碩去年 12 月營收達 1400.51 億元，月減 21.84%、年增 8.79%，但仍連續 10 個月站穩千億元，第 4 季營收達 4574.11 億元，季增 36.3%、年增 9.5%，為歷史單季次高，累計去年營收 1.39 兆元、年增 2.42%，則創歷史新高。

出貨方面，和碩去年 12 月筆電出貨 85 萬台，持平上月、去年同期，桌機主板出貨則降至 65-70 萬台片，月減 6%、年減約 2 成，第 4 季筆電出貨 255-265 萬台，季減、年減均達 15%，桌機主板出貨 195-205 萬台片，季增 25%、年減 15%。

和碩累積去年筆電出貨 1000-1040 萬台、年增約 1%，桌機主板則出貨 720-740 萬台片、年減約 22%。

和碩第 4 季在遊戲機、IoT、穿戴式裝置等消費性電子產品需求延續，加上蘋果 (APPL-US) 新機發表帶動下，營收優於第 3 季，但增幅較市場預期下滑，主因是通訊產品動能低於預期，因和碩主要負責代工新款 iPhone 12 mini，但該款市場銷售情況不如其他款式。

英業達 (2356-TW)

英業達去年 12 月合併營收達 432.23 億元，月增 7.66%、年減 0.37%，累計第 4 季營收達 1254.78 億元，季減 13.7%、年減 3.2%，累計去年合併營收達 5082.94 億元，年增 1.46%。

出貨方面，英業達 12 月筆電出貨量達 180 萬台，月增、年增均為 5.8%，累計第 4 季出貨達 520 萬台，季減 8.7%、年增 4%，全年筆電出貨則為 2000 萬台，年增 5.82%。

英業達表示，第 4 季筆電、伺服器受部分零組件缺料，加上 TigerLake、IceLake 平台轉換動能放緩影響，出貨量均較第 3 季下滑，預期今年新平台推出後，動能才將回溫。

展望今年，英業達認為，受傳統季節性因素影響，第 1 季筆電出貨仍將是明年全年谷底，估出貨將季減約 10-15%，但因零組件吃緊影響，部分訂單將遞延至第 1 季出貨，因此，出貨衰退幅度將較往年逾 2 成收斂，第 1 季有機會淡季不淡。