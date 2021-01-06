筆電出貨今年可望年增8% Chromebook占比衝上18.5%

受惠遠距商機、宅經濟發酵，去年筆電需求爆發，研調機構集邦 (TrendForce) 旗下顯示器研究處統計，去年全球筆電出貨首度衝過 2 億台，改寫歷史新高，預期今年筆電需求仍將保持成長，全年出貨上看 2.17 億台，年增 8.6%，其中，教育 Chromebook 強勁，出貨占比可望進一步攀上 18.5%，年增 3.7 個百分點。

集邦表示，遠距辦公已成為工作新常態，商務筆電設計也著重提升視訊會議功能，促使筆電品牌廠，包含惠普 (HP-US)、戴爾 (DELL-US)、聯想等將陸續推出中高階混合型商務筆電的新機種，預計今年上半年將拉動整體筆電出貨成長。

教育 Chromebook 也是品牌廠積極搶進市場，集邦統計，去年 Chromebook 出貨量達 2960 萬台，年增 74%，但全球多數教育市場需求仍未被滿足，加上中南美洲、亞太地區國家需求浮現，估今年 Chromebook 出貨量將突破 4000 萬台以上，年增 37%。

從作業系統分析，集邦表示，受 Chromebook 需求強勁影響，Chrome 作業系統市占持續擴大，微軟 Windows 市占率則首次低於 8 成，中長期預估 Windows 市占將維持在約 70-75%，Chrome、MacOS 作業系統市占率則分別落在 15-20%、10% 以下。

筆電處理器 CPU 方面，集邦分析，超微 (AMD-US)2019 年推出 Zen + 微架構處理器後，市占率從 11.4% 攀升至去年的 20.1%，加上蘋果 (AAPL-US) 積極強化自家軟硬體結合，推出 ARM 架構 Apple Silicon M1 晶片，並將導入新款 MacBook Pro，估今年將拿下 7% 市占，讓 CPU 龍頭英特爾 (INTL-US) 面臨壓力。