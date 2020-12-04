〈金寶法說〉強化整合資源 金仁寶集團不排除赴印度投資設廠

受貿易戰、疫情影響，全球供應鏈加速調整步調，金寶 (2312-TW) 總經理陳威昌今 (4) 日表示，將整合金仁寶集團資源，提升各地生產效能、降低成本，在生產、業務上全面性合作，金仁寶集團正在評估赴印度投資設廠的可能性，不過尚未定案，是否由金寶或仁寶 (2324-TW) 投資。

陳威昌表示，金寶在全球包含中國、泰國、菲律賓、馬來西亞、墨西哥、巴西等地均有設廠，新加坡也有辦公室，可與同集團仁寶達到互補作用，舉例來說，仁寶想在泰國生產，可直接使用金寶既有廠房，省去建廠時間成本。

至於集團是否赴印度設廠，陳威昌透露，內部正在評估，一方面是印度政府積極招商，包含補助出資、提供土地等，且觀察印度也已有工業區陸續成形，加上印度人口市場龐大，未來發展空間大。

金寶去年曾宣布，將在泰國打造工業區，陳威昌表示，經過評估過後，目前相關投資案已暫緩，因當地已有生產基地成形，若現在蓋廠投資，將緩不濟急，不過，金寶泰國廠擴產計畫仍持續進行中。

金寶今年前 3 季資本支出約 44 億元，全年估將不會超過 60 億元，較去年 89 億元下滑，主因是去年有岳陽廠大型投資，明年則估維持今年水準，產能配置方面，陳威昌表示，未來中國生產基地將集中在岳陽廠，目前正評估將部分東莞、蘇州吳江廠產品轉至岳陽廠生產，菲律賓廠明年也不排除有擴廠計畫。