國鼎抗新冠新藥20人試驗數據正向 最快下季完成二階段收案

國鼎 (4132-TE) 宣布，旗下研發中抗新冠病毒新藥 Antroquinonol，正在美國執行二期人體臨床試驗，其中第一階段 20 位病患臨床數據結果已完成審查，且數據正向，預計下季完成第二階段 174 人收案。

國鼎表示，Antroquinonol 的新冠肺炎二期人體臨床試驗，採隨機、雙盲、安慰劑對照研究，收案對象以住院的輕度至中度新冠肺炎患者為主。

該二期臨床試驗第一階段收治 20 位病患的數據結果，經美國 FDA 外部獨立數據監查委員會 (DMC) 審查完成，並獲得正面回應 (positive response)，也就是試驗不須任何調整，可持續進行收案。

國鼎指出，後續將持續收治輕度至中度住院病患，預計今年第 2 季完成 174 人收案，若人體二期臨床試驗結果正向，將有助公司向美國 FDA 申請緊急使用授權 (EUA)，並申請新藥上市。

國鼎表示，目前 Antroquinonol 單一藥價為 60 美元，單次療程需要服用 28 顆、費用為 1680 美元 (約新台幣 4.7 萬元)。

國鼎表示，全球尚未有正式核准的新冠肺炎新藥，僅有瑞德西韋 (Remdesivir) 獲得美國 FDA 緊急使用授權，且可用於治療新冠肺炎患者，隨著旗下新藥啟動臨床二期，在治療新冠肺炎上能減輕症狀，同時降低治療過程中引發的副作用，並有望加速取得 EUA。