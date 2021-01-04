國鼎抗新冠新藥首個授權案 上億元簽約金本季入袋

國鼎 (4132-TE) 今 (4) 日公告，與國際藥廠 BNC Korea 簽署新冠肺炎新藥開發合作及授權合約，總授權里程金為 1800 萬美元(約新台幣 5.1 億元)，其中 BNC Korea 預計 2 月底前支付簽約金 400 萬美元(約新台幣 1.1 億元)。

國鼎指出，旗下研發中的抗新冠病毒新藥 Antroquinonol 已啟動全球國際授權，BNC Korea 為首個國際授權對象，BNC Korea 取得南韓、俄羅斯、烏克蘭、土耳其等國家開發及銷售權利。

國鼎表示，依照雙方合約規定，總授權里程金為 1800 萬美元，BNC Korea 將支付簽約金 400 萬美元，並於新藥上市或取得緊急使用授權 (EUA) 後，依藥品價格的 25% 支付銷售權利金。

國鼎指出，Antroquinonol 的新冠肺炎二期人體臨床試驗，採隨機、雙盲、安慰劑對照研究，預計收案 174 人、輕度至中度新冠肺炎患者，將驗證患者對新藥的安全性及有效性，其中已完成收案 20 例並將經 DMC(臨床試驗數據監察委員會) 審查後進行解盲。

國鼎表示，目前 Antroquinonol 單一藥價為 60 美元，單次療程需要服用 28 顆、費用為 1680 美元 (約新台幣 4.7 萬元)。

國鼎表示，全球尚未有正式核准的新冠肺炎新藥，僅有瑞德西韋 (Remdesivir) 獲得美國 FDA 緊急使用授權 (EUA)，且可用於治療新冠肺炎患者，隨著旗下新藥啟動臨床二期，在治療新冠肺炎上能減輕症狀，同時降低治療過程中引發的副作用，並有望加速取得 EUA。