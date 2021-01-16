川普臨別賀禮！美對越南祭出301條款調查 中國出走企業恐又中彈

美國政府週五表示，越南促使越南盾貶值的行為「不合理」，且限制了美國貿易，但美方並未立即採取行動實施懲罰性關稅。

美國貿易代表辦公室（USTR）發布針對越南盾的「301 條款」調查結果，受調查的貿易對手國可與美國政府進行談判、減少出口或限定價格，若最後未能達成共識，美政府往往會提高關稅以作為報復性懲罰。此程序將轉交給下週三宣誓就職美國總統的拜登。

美國財政部去年 12 月將越南貼上「貨幣操縱國」標籤，因越南與美國的貿易順差不斷擴大，越南在全球的經常帳順差龐大，且為壓制越南盾匯率積極干預匯市。

商務團體和貿易專家擔心，這將為去年 10 月展開的 USTR 調查中的關稅鋪路，也是川普政府臨別前的一槍。

USTR 表示，已就越南的匯率政策諮詢了財政部。

美國貿易代表 Robert Lighthizer 聲明，「使貨幣貶值的不公平行動、政策和做法損害了美國工人和企業，必須加以解決。我希望美國和越南能夠找到解決我們擔憂點的途徑。」

Lighthizer 先前也對中國發起 301 條款調查，此後以調查結果對中國發動全面的關稅戰，致使美國對價值 3700 億美元的中國進口貨品徵收懲罰性關稅，並促使許多企業將產線移出中國。在此波出走潮中，越南一直是受益者，因為許多企業改在越南設廠投資。

USTR 決定暫緩對越南商品徵收關稅，這讓拜登提名的新任美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 有喘息空間可以決定如何處理此議題。