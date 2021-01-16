高盛喊賣出蘋果！「這不是超級周級」

週五 (15 日) 高盛釋出一份看空報告表示，儘管蘋果 (AAPL-US) 即將發布的財報可能表現強勁，該行還是跟 9 月前一樣，維持對蘋果的「賣出」評級。

自 2020 年 4 月以來，高盛分析師 RodHall 一直是蘋果的大空頭，他預計 iPhone 升級率將在 2021 年持續下降。

高盛分析師 RodHall 解釋，當前的 iPhone 升級週期看起來更像是典型重新設計過的週期，而不是「某些人」希望的超級週期。

RodHall 此言即是和投行 Wedbush 的分析師 Daniel Ives 對作。

Daniel Ives 長期表示，全球 9.5 億部 iPhone 中，大約有 3.5 億部處於「超級週期」的升級窗口期間，這是十年一次難得的機遇。

Daniel Ives 預估 2021 年蘋果 iPhone 最高出貨量或達 2.5 億部。

高盛釋出一份蘋果最新看空報告。(圖片：蘋果)

對此， RodHall 不以為然，他提出證據表示，隨著消費者轉向價格更低的 iPhone, 2021 年蘋果 ASP (平均售價) 將基本保持不變，而這似乎開始在供應鏈訂單中體現出來，蘋果生產訂單可能正在減少。

RodHall 還提到，預計隨著經濟開始重啟，外出消費的轉變可能會對蘋果股價產生負面催化劑。

RodHall 稱，鑑於強勁的消費需求，尤其是在人們在家辦公和遠距學習的情況下，短期內蘋果有望發布強勁的 2021 年會計年度第 1 季財報。

RodHall 將蘋果目標價從 75 美元上調至 85 美元，重申過去九個月來對蘋果的「賣出」評級。

FactSet 調查的 40 位分析師中，有 27 位給予蘋果「買入」評級，有 10 位為「持有」評級，三位具有「賣出」評級，平均目標股價為 131.74 美元。蘋果過去三個月內漲幅為 7.7%。