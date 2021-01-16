彭博：蘋果近十年來首度推新款 iMac桌機

週五 (15 日) 蘋果新品消息不斷，5 年來未更新的 MacBook Pro 即將推出全新設計的新品外，《彭博社》報導，近十年來未有更新的 iMac 桌上型電腦將在今年推出新款。

2021 年蘋果 (AAPL-US) 終於決定為 iMac 桌機進行重新設計，這是自 2014 年以來的重大更新，還將推出兩款新 Mac Pro，這將是今年蘋果對桌上型電腦產線進行徹底改革。

蘋果近十年來未有更新的 iMac 桌上型電腦將在今年推出新款 (圖片：AFP)

據消息人士透露，蘋果新款 iMac 將淘汰英特爾處理器改用自家晶片 Apple Silicon，外型也有重大改變。

新款 iMac 將會縮小螢幕周圍的黑色邊框，取消金屬下框區域，採用類似 Apple Pro Display XDR 顯示器的設計，後背彎曲也會改為平面式。

蘋果計劃在今年晚些時候推出 iMac 兩個新版本，分別代號 J456 和 J457，以取換掉目前的 21.5 吋和 27 吋的型號。

消息人士表示，iMac 重新設計將是今年所有蘋果產線中最大視覺更新之一。

蘋果今年將推出兩款新的 Mac Pro (圖片：AFP)

消息人士稱，蘋果還將推出兩款新的 Mac Pro，其中一個版本是對當前 Mac Pro 的直接更新，沿用 2019 的外觀設計和英特爾處理器。

蘋果頂級顯示器 Pro Display XDR (圖片：AFP)

另一款新 Mac Pro 則改用自家處理器，但尺寸大小只有 Mac Pro 的一半，採用鋁製的外殼，料將吹起 Power Mac G4 Cube 懷舊風設計。

此外，蘋果還計畫推出一個價格更便宜的外接顯示器，與蘋果頂級顯示器 Pro Display XDR (新台幣 159,900 元起) 一同銷售。

週五稍早，天風證券分析師郭明錤出具最新報告指出，蘋果計劃發布兩款全新外型設計的 MacBook Pro，預計在 2021 年第 3 季推出。

5 年沒有改變外觀設計的 MacBook Pro 將恢復 MagSafe 充電接頭設計、移除 OLED 觸控條，並恢復實體功能按鍵等。

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