友霖擴大美藥廠合作案 技轉過動症新成分新藥

友華 (4120-TW) 集團旗下友霖生技 (4166-TE) 今 (15) 日宣布，取得美國藥廠 Supernus(SUPN-US)開發的過動症新成分新藥 SPN-812，也是雙方第 2 項合作案，過動症藥物除將銷售美國市場外，未來也不排除擴大其他市場，添長期營運動能。

友霖表示，過去向 Supernus 技轉抗癲癇和偏頭痛藥物 Trokendi，今日再擴大雙方合作，取得過動症新成分新藥 SPN-812，該新藥取得美國 FDA 核准後，將由公司製造、供應。

由於友霖具有多層次藥物釋放技術 (MPRT) 專利平台，以及特殊生產設備，能將不同釋放速率的微粒結合在一顆藥物，過程中先以流動床造粒乾燥機進行多層次藥物包膜，再以多功能膠囊充填機充填不同微粒至同一膠囊內，達到服藥後快速發揮藥效並持續 24 小時效果，該製程滿足 Supernus 的藥物生產需求。

根據 SPN-812 臨床試驗顯示，患者服藥後，過動 / 衝動和注意力不集中的狀況有所改善，且第一周症狀明顯降低。據統計，美國約有 610 萬名被診斷為過動症的兒童及青少年，需要非刺激性藥物進行治療，未來 SPN-812 獲得美國 FDA 批准後，將成為過動症近十年來新藥。