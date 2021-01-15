〈三星新機登台〉拚5G用戶數 電信商再祭優惠新機0元入手

台灣三星今 (15) 日宣布 Galaxy S21 系列新機即日起開始預購，預計 1 月 29 日在台上市，電信商也陸續公布資費，為拚 5G 用戶數持續成長，中華電 (2412-TW) 搭配相關資費、優惠活動，S21 128G 可 0 元帶回家，台灣大 (3045-TW) 則是 S21 + 有機會 0 元入手，另外，針對預購禮電信商祭出預購送真無線藍牙耳機。

Galaxy S21 系列三款機種包括 6.2 吋 Galaxy S21、6.7 吋 S21 + 及 6.8 吋 S21 Ultra，均使用 Qualcomm S888 處理器，擁有強化版本一鍵拍錄 2.0 及最佳導演等相機功能，三款手機採用 Qualcomm 剛揭曉的第二代 3D 聲波感測元件，讓新機螢幕下指紋辨識效率提升；S21 Ultra 並支援 S Pen 手寫應用功能。

中華電獨家銷售 Galaxy S21 5G 128G(星魅灰、星魅紫)、Galaxy S21 Ultra 5G 512G(星魅黑、星魅銀)；資費方面，用戶申辦 5G 資費月繳 1399 元、36 個月，Galaxy S21 128G 專案價 7990 元、Galaxy S21 Ultra 5G 512G 專案價 24490 元；若搭配行動 VIP、「舊機換新機」舊機回收價加碼再折 3000 元，S21 128G 即可 0 元入手。

預購禮方面，中華電用戶預購 Galaxy S21/S21 + 加贈 Galaxy Buds Live 真無線藍牙耳機 (原價 5990 元)；S21 Ultra 限量預購禮 Galaxy Buds Pro 真無線藍牙耳機 (原價 6990 元)，並同享限量預購禮 Galaxy Smart Tag 藍牙智慧防丟器 (原價 990 元)。

台灣大即日起在旗下網路、myfone 門市及電商平台 myfone 購物與 momo 購物網開放預購，並獨家銷售家 Galaxy S21+(8G/128G) 星魅銀，搭配 1399 元資費，綁約 48 個月，就能 0 元帶回家。

台灣大表示，提前預購的用戶除可優先取貨外，上網登錄再送市價 990 元的 Galaxy SmartTag 藍牙智慧防丟器；預購 S21/S21 + 上網登錄再送真無線藍牙耳機；預購 S21 Ultra 則再送 Galaxy Buds Pro 真無線藍牙耳機。

遠傳祭出搭配「遠傳心 5G」月付 1399 元資費 30 個月，原價 27900Galaxy S21 256G 手機，購機價只要 13990 元；S21+256G，只要 18990 元；S21 Ultra 256G，不到 3 萬元即可入手。

遠傳表示，預購 S21 系列新機，白金會員續約最高折 5000 元，獨家贈送遠傳 friDay VR、遠傳 friDay 影音「明星多視角館」與「4K 影劇」；網路門市限定申辦送 1500 元全家商品卡；1/31 前申辦，再免費帶走家電，包含氣炸鍋、吸塵器、電暖爐等居家電器。