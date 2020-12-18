美銀看好谷歌明年因觀光旅遊復甦大進補 上半年表現優於臉書

美銀 (BofA) 分析師近日發布一份報告表示，隨著疫苗在 2021 年上半年持續分發，當全球經濟開始復甦成長時，觀光旅遊業將帶動谷歌廣告營收成長，谷歌 (GOOGL-US) 股價表現將比臉書 (FB-US) 還優異。

美銀表示，2021 年將從商品轉向服務，公共轉向私人服務，線上轉向客製化服務，分析師對今年第三季成長壓力最大的股票與經濟重啟的受惠股保持樂觀的態度。

美銀分析師進一步表示，與臉書相比，谷歌將是明年上半年更好的「疫苗」復甦類股，分析師認為，谷歌今年表現不如其他科技巨頭，受惠於觀光旅遊、娛樂等產業的反彈，將帶動搜尋引擎需求成長。

分析師表示，與社交網站相比，谷歌的廣告客戶基礎更加多元化，但今年第二季谷歌廣告成長的減速幅度也更顯著，因此，分析師認為觀光旅行產業的曝光率 (約 10％) 與零售商和企業等的當地活動可能佔谷歌搜尋引擎廣告收入的 30% 以上，這些領域有望在 2021 年逐漸恢復。

此外，隨著購物管道變得更多樣且複雜，如將廣告添加產品圖片工具等方式將流量導入其他產品網站，吸引消費者購買，這些行銷方式將有望推升 YouTube 明年的廣告收入。

相比之下，分析師表示，臉書在購物、短片功能、聊天等方面轉換營收的動能不足，臉書擴增這些領域的營收能見度並不比谷歌的搜索引擎廣告復甦來得明朗。

此外，近日蘋果 (AAPL-US) 大動作宣布更改隱私權，恐衝擊臉書等依賴廣告的業者，分析師表示，臉書是其中最大苦主之一，蘋果的新政策恐影響臉書 3% 的營收，相對的推特 (TWTR-US)、Pinterest(PINS-US) 與谷歌的影響較小。

不過，分析師也預估，若臉書在購物計畫方面出現實質性進展，臉書在下半年表現將令人期待。然而，在政府監管部門的嚴格審查下，分析師認為臉書和谷歌因為反托辣斯訴訟面臨不確定性，意味著兩家公司的基本面表現將在 2021 年變得至關重要。

美銀表示，臉書與谷歌似乎正在努力重新規範自身的核心業務，抑或是直接分拆業務。分析師表示，臉書正對監管機構調查採取一系列的防禦措施；另一方面，就谷歌現階段而言，面臨分銷協議問題對其搜尋引擎的流量預估不會有太大的明顯影響。